研究團隊尋覓復育地 瀕危蘇格蘭斑貓現生機

蘇格蘭斑貓或稱為歐洲野貓，猛一看跟虎斑貓很相似，但斑貓的身材略大、尾巴蓬鬆，更有一雙家貓沒有的銳利眼神。蘇格蘭斑貓曾經遍布英國各地，但幾個世紀來被當成流浪貓誤殺，與家貓混雜繁衍，可能將疾病傳播給斑貓，加上棲地喪失等因素，讓純種的斑貓數量越來越少，目前只有蘇格蘭高地還有極小的族群，成為英國最瀕危的哺乳動物。而最新調查發現，如果要復育班貓，英格蘭西南部最適合。

野生動物信託基金會斑貓計畫官員傑夫斯說，「考察的項目除了森林非常重要，草原和樹籬等棲息地也同樣重要，因為牠們會在那裡找到獵物，我相信斑貓可以在這裡做得很好。」

研究報告顯示，70%到80%的英格蘭西南部居民，對斑貓將在這裡生活與繁殖表示歡迎，但也有些居民擔心會對其他野生動物造成影響，但研究人員解釋，斑貓不會對蝙蝠或是睡鼠等瀕危物種構成動大風險，甚至還可能有助於控制入侵物種灰鼠的數量，並且以掠食者的姿態，平衡現有的生態系統。而在這之前整個研究團隊也到印度考察，讓他們對於保育有了不同的想法。

野生動物信託基金會斑貓計畫官員傑夫斯表示，「我去年去了印度，真是讓我大開眼界，很明顯地，那裡有老虎，會對人類造成相當大的影響，而且他們也有小型貓科，事實上印度這樣人口稠密的國家，老虎的數量在過去10年竟然多了一倍，所以他們能為老虎挪出空間，我們當然也能為斑貓找到棲息地。」

目前斑貓的數量大約只有115隻，但斑貓復育計畫也存在些隱憂，像是與家貓混種的風險等。而斑貓復育計畫的負責人說，英國本來就是斑貓的家，因此希望儘快跟社區達成共識，並且獲得足夠的資金，好讓這項復育計畫能夠早日執行。