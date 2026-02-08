研究報告：中國去年經濟增長三分之一來自清潔能源

（德國之聲中文網）英國能源研究機構Carbon Brief發表的最新報告指出，2025年，中國經濟增長的三分之一以上都是由太陽能、電動汽車和其他清潔能源技術推動帶來。同時，這些經濟領域貢獻了超過90%的投資增長。

去年中國清潔能源行業創下15.4萬億元人民幣（2.1萬億美元）的產值，約佔中國國內生產總值（GDP）的11.4%，與巴西或加拿大的經濟規模相當。

這份報告基於官方數據、行業數據和分析師報告對清潔能源行業進行分析。2022年至2025年間，中國清潔能源行業的實際價值幾乎翻了一番。報告指出，如果將中國清潔能源行業視為一個國家，其經濟規模將位列世界第八。

這項研究還發現，缺少了清潔能源行業，去年中國就不可能實現5%左右的GDP增長目標，GDP增長就會僅為3.5%。

此外，清潔能源產業的擴張速度遠超中國整體經濟增速，年增長率從2024年的12%加速至2025年的18%。

電動汽車、電池和太陽能“三巨頭”繼續主導中國清潔能源產業的經濟貢獻，創造了三分之二的經濟效益，並吸引了該領域一半以上的投資。

2025年，中國對清潔能源的投資達到7.2萬億元人民幣（約合1萬億美元），約為化石燃料開采和煤電領域投資額（2600億美元）的四倍，盡管後者規模仍然相當可觀。

雖然去年中國清潔能源技術的出口增長迅速，但對中國企業而言，國內市場的價值仍然遠超出口市場。

報告指出，中國持續向清潔能源制造業投入數千億美元，這代表著對全球能源轉型持續推進的一項巨大經濟和金融押注。

過去5年，清潔能源產業在實現中國經濟目標方面發揮了關鍵作用，據估測2023年、2024年和2025年分別貢獻了40%、25%和37%的GDP增長。

然而，明年及更長期的發展前景仍不明朗，尤其是在太陽能發電領域。可再生能源發電的新定價機制導致短期內出現增速放緩，並帶來了高度不確定性；與此同時，北京政府設定的清潔電力新增目標明顯低於當前的水平。

去年下半年，太陽能發電和太陽能制造領域的投資出現下降，而全年發電領域的投資仍保持增長，這表明在當前偏向燃煤發電的電力市場機制下，清潔能源產業面臨一定風險。

盡管如此，清潔能源在經濟中的關鍵作用為維持清潔能源繁榮依舊帶來強烈動力。報告認為，中國國內市場放緩也可能削弱抑制產能過剩的努力，並通過增加出口吸收供應的壓力而加劇貿易緊張局勢。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才