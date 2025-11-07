研究多元文化 花蓮壽豐國中獲小論文金銀雙獎

壽豐國中師生團隊合影

花蓮縣立壽豐國中參加「太平洋盃第十二屆全國中小學網路小論文專題競賽」，以《原民自覺下的文化復振——以壽豐鄉橋頭部落為例》拿下「本土專題」類金獎外，也以《境外學生來臺就學動機與生活適應之探究——以東華大學為例》，獲得「社會關懷」類銀獎，展現學生深具地方情懷與國際視野的研究能力。

壽豐國中表示，學校致力推動自主學習的探究課程，引導學生從生活與社區中發現問題，用行動回應社會，這次競賽成果不僅是學生努力的證明，更是學校教育理念落地實踐的最佳展現。

《原民自覺下的文化復振——以壽豐鄉橋頭部落為例》由陳湧昌、盧怡伶兩位老師指導，學生張芳語與張晏綾共同完成。張芳語表示，她常自問「我是誰？我從哪裡來？」擔心部落文化逐漸流失，因此透過這次研究記錄族人為文化復振所做的努力。



獲得銀獎的《境外學生來臺就學動機與生活適應之探究——以東華大學為例》則由邱淑楨、羅佳怡老師指導，邱羽恩、江云曦與蔡芸娣共同研究。邱淑楨老師表示，希望學生們能以同理心體會身在異國他鄉就學遊子的心情，從研究中學會理解並尊重多元文化價值。

