研究指素食兒少心血管優勢 專家籲謹慎規劃補營養
（中央社記者陳婕翎台北15日電）國外研究揭素食對兒少健康影響，這群孩子具有心血管健康優勢，但維生素B12、維生素D、鈣、鐵、鋅等攝取量較低。專家提醒，兒少素食飲食需謹慎規劃，尋求專業建議補充營養。
這是一篇系統性回顧研究，統合分析兒童和青少年蛋奶素食和純素食飲食的營養和健康結果，研究分析18個國家，包含台灣，對象為18歲以下無慢性疾病的兒童，共納入59項研究，包括4萬8626名參與者，這篇研究12月12日發表在期刊「食品科學與營養評論」（Critical Reviews in Food Science and Nutrition）。
結果顯示，兒少採行蛋奶素或純素飲食，可正常發育，再加上這群兒少的總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇，也就是所謂「壞」膽固醇濃度，及奶蛋素者的收縮壓都較雜食者為低，呈現心血管健康優勢，但需要補充多種特定營養素。
台灣科技媒體中心今天邀請專家提供觀點，說明蛋奶素、素食以及雜食，對於兒童青少年的健康影響。
台北醫學大學保健營養學系教授簡怡雯指出，雖然大多數營養素平均值均在正常範圍，但蛋奶素者出現缺鐵和貧血風險增加；純素食者出現維生素B12缺乏風險增加。
簡怡雯提醒，素食兒童和青少年特別要注意補充或攝取足夠維生素D、B12、鈣、鐵、鋅。建議食物種類多樣化，豆類搭配食更佳，烹調用油常變化，堅果種子不可少，深色蔬菜、菇類、藻類、紫菜、水果應攝取足夠，應該以原型食物為主，少吃加工食品，建議適度每天日曬20分鐘。
中山醫學大學營養學系助理教授林以勤指出，這篇研究對素食兒童青少年族群在營養與健康方面影響的直接證據，是迄今為止唯一的全面且綜合性的分析，但只收集一次飲食與身體測量或血液值分析資料，這類研究方法結果，通常被認為反映出研究對象各種特性，難以推論因果關係。
林以勤認為，因研究限制無法證明素食與兒少營養或健康狀況的直接因果，但提出應留意採取素食型態的兒童青少年，於特定營養素有較高不足或缺乏風險，必須謹慎規劃素食飲食，尋求專業建議或參考官方指引了解必要營養素補充，對兒少仍可提供充足營養，並符合成長需求。（編輯：管中維）1141215
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 45
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 6 小時前 ・ 2
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 5 小時前 ・ 163
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 131
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 430
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 36
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 68
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 572
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 374
中職》曾豪駒再次出任樂天桃猿總教練 二軍投手教練黃偉晟、王溢正共同擔任
中華職棒樂天桃猿今天（15日）宣布一軍總教練人選，由原首席兼打擊教練曾豪駒接任總教練一職，而林政億則接替首席打擊教練位置。除此之外，在二軍投手教練部分，也由兩名樂天桃猿舊將黃偉晟及王溢正共同擔任。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 2
《當哈利碰上莎莉》名導羅伯雷納和妻子遭殺害！多處刀傷⋯兇嫌疑為兒子
78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）的家中於14日發現一男一女的屍體，目前具體情況尚未明朗，當局也尚未公布死者身分。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 20
韓國瑜為何不去總統府茶敘？郭正亮一句話點出關鍵！
總統賴清德預定於15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府舉行國政茶敘，期望針對當前政局進行溝通。然而立法院長韓國瑜已明確婉拒出席，此項安排立即在政壇引發討論。前立委郭正亮14日指出，現行制度下的院際協商機制早已無法真正化解立法院與行政院之間的衝突。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 79