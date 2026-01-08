研究指防腐劑與癌相關 專家籲少攝取、看標示

（中央社記者陳婕翎台北8日電）國際研究顯示，加工食品常用亞硫酸鹽等防腐劑，攝取量與癌症發生有關。專家說，雖無法直接佐證因果性，但支持減少非抗氧化型防腐劑攝取，以防癌發生，消費者應留意食品標示。

來自法國與國際癌症研究機構的團隊，今天在英國醫學期刊（BMJ）發表食品防腐劑攝取量與癌症風險的相關性研究。這篇大型前瞻性營養流行病學研究計畫的資料，追蹤超過10萬個法國成年飲食與罹癌紀錄，其中4226人被診斷出患有癌症，平均追蹤7.5年，參與者平均年齡為42歲。

研究發現，選定的17種常見防腐劑裡，6種與癌症風險增加有關，其中高頻率攝取5種非抗氧化型防腐劑，如山梨酸鹽、亞硫酸鹽、亞硝酸鹽，與癌症風險關聯最為顯著；另外一種人工合成形式的抗氧化劑異抗壞血酸鈉（Sodium erythorbate, E316），也與乳癌的發生率有顯著關聯。

如今食品添加防腐劑普及，根據食品資訊世界資料庫顯示，超過20%食品至少含有1種防腐劑。台灣科技媒體中心今天邀請專家提供觀點，包含生活中常見的加工食品需要特別注意事項等。

國立台灣大學公共衛生學院食品安全與健康研究所副教授羅宇軒認為，這篇研究是國際上首批大規模前瞻性研究之一，量化防腐劑攝取與癌症，尤其是乳癌與攝護腺癌風險的關係，對公共衛生與食品安全政策具有高度參考價值。

羅宇軒說明，市面常見含這些防腐劑的食品，包括火腿、香腸、培根等加工肉品、罐頭、醃漬品、工業製成甜點與糕餅、果汁與飲料、即食食品與冷凍食品等。這些「超加工食品」為延長保存期限，常添加多種人工防腐劑或食品添加物。

羅宇軒表示，這份研究結果顯示，多種非抗氧化型防腐劑與整體癌症、乳癌或攝護腺癌的風險上升，有統計上的顯著性；雖研究顯示相關性，但不代表直接因果關係，仍需要更多機制性研究確認致癌途徑。但提醒消費者應留意食品標示，減少攝取這類含多種防腐劑的超加工食品。

此外，羅宇軒指出，這份研究還存在不少限制，如防腐劑的攝取量估算、飲食紀錄來自自填問卷，可能有報告或回憶偏差，及研究族群以女性為主（79%），都可能限制結果解讀的代表性；且研究也未能探討多種防腐劑混合使用的潛在交互作用。

羅宇軒表示，整體而言，這項研究提供重要的初步證據，支持減少非抗氧化型防腐劑攝取，降低癌症風險；但仍需要更長期、更深入的流行病學與機制研究，以確認關聯性。（編輯：吳素柔）1150108