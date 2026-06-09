研究探討美國生育率下滑原因 指智慧型手機普及有關聯

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

現代人人手一機，走到哪滑到哪，網路成癮可能也把人際關係滑掉。因為根據美國國家經濟研究局發布最新研究結果指出，智慧型手機的普及，可能是導致生育率下滑的重要因素之一。

民眾林小姐認為，「應該還好，會生小孩就是會生。」

民眾蘇先生說道，「覺得好像需要滑一點，才可以知道現在年輕人在講什麼東西。」

實驗數據來自美國密德伯里大學，為了探討2007年以來，美國生育率下滑22%的原因，研究團隊假設2007年iPhone問世後智慧型手機普及，與生育率下降有關。結果驗證，美國15至19歲女性生育率下滑4.5%至8%，及20至24歲女性生育率下降3.2%至6.6%，和智慧型手機普及存在關聯。

廣告 廣告

台大社會系退休教授薛承泰指出，「少子化當然這裡面還包含我們的居住環境，還有我們的通膨，這些都算是經濟壓力；另外一個就是我們的年輕人的工作不穩定，工時又過長，手機的使用它會影響到年輕人對於時間的分配。」

不過國內學者解析，台灣生育率降低，和整體社會大環境因素有最大關聯。至於近年智慧型手機使用率普及，比較像是疊加因素，讓婚育低迷情況加遽。研究團隊也強調，智慧型手機並非唯一因素，但確實改變了行為模式，形容是「全球共同的科技衝擊」。

精神科醫師楊聰財表示，「使用網路手機的情況是不是非常的普遍級嚴重，答案是肯定的，人其實雖然有互動，但不是實質面對面。」

精神科醫師認為，過度依賴手機和網路確實可能減少人與人之間的實際互動，連帶影響交友、戀愛，甚至組成家庭的意願。

不過也有學者提醒，美國青少年生育率下滑的現象，早在智慧型手機普及前就已經開始，因此少子化成因相當複雜，不能單純把責任歸咎於手機，相關研究仍有待進一步驗證。