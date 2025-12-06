研究揭女性放屁比男性更臭 背後竟藏健康益處：具保護大腦作用

研究曾指出，女性排出的屁味道比男性更刺鼻。（示意圖／翻攝自pexels）

人類平均每天放屁約23次，但不同人的屁味並不相同。早期研究曾指出，女性排出的屁味道比男性更刺鼻，如今科學家更發現，這股「臭味」可能預示著她患阿茲海默症的可能性較小。

根據外媒報導，1998年腸胃病學家、研究者邁克爾·萊維特（Michael Levitt）展開一項分析人類屁味的研究。他招募16名健康成年人，替每位參與者安裝連接集氣袋的直腸管，並在受試者食用斑豆與服用瀉藥後，逐一收集其排氣樣本。

研究團隊以氣相層析質譜儀分析氣體成分，並邀請兩位不知情的嗅覺評審，將每個屁以0到8分評分（8為「非常難聞」）。結果顯示，人類屁味主要來自含硫化合物，其中以帶有「臭雞蛋味」的硫化氫（H₂S）最具代表性。雖然男性排氣量通常較多，但女性屁中硫化氫濃度「明顯更高」，也因此味道更濃烈、刺激度更高。嗅覺評審一致認為，女性放屁的「臭味強度」顯著高於男性。

廣告 廣告

2005年另有研究指出，異性戀男性對放屁的尷尬感最低，不太在乎他人是否聽到或聞到；相反地，異性戀女性最在意放屁被他人察覺。科學家認為，這或許也是女性對自身屁味感到困擾的原因，但相關社會因素仍待研究。

令人意外的是，這些讓屁味更刺鼻的硫化氫，其實可能對大腦具有保護作用。少量硫化氫在人體中扮演重要角色，可透過「硫氫化作用」調節蛋白質功能、協助腦細胞溝通。研究顯示，硫氫化水平會隨年齡下降，而阿茲海默症患者下降得更明顯。

2021年約翰霍普金斯大學醫學院研究團隊以基因改造、模擬阿茲海默症的小鼠進行實驗。他們為小鼠注射名為NaGYY的硫化氫載體化合物，並追蹤其12週內的記憶與運動表現。

結果顯示，接受治療的小鼠在認知與運動能力上提升約50%，更能記住迷宮出口位置，也表現得更為活躍。研究者指出，實驗結果意味硫化氫可能逆轉部分阿茲海默症相關行為影響，但目前尚無證據證實此效果能直接套用於人類。

雖然女性的屁味確實較濃，但背後的硫化氫可能對大腦健康具有潛在益處。專家強調，相關研究仍在早期階段，未來仍需進一步釐清硫化氫在人體中的實際作用。



回到原文

更多鏡報報導

廣州車展正妹女模當場脫衣表演？ 「賣車兼賣肉」真相曝光

情侶出國旅行「男友獨自升商務艙」 妹子心寒：我不是他優先的考慮

報告老師：我的作業被吃掉了！ 小鹿闖教室啃食考卷畫面曝光