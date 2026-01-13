研究揭示適度攝取超加工食品攝取 也會擾亂年輕人血糖調節
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕超加工食品不利於健康已是眾人常識，先前研究已證實，大量食用此類食品與成人第二型糖尿病和其他慢性疾病密切相關，但它們對年輕人影響鮮為人知。美國1項納入85名年輕人的實驗顯示，即使超加工食品攝取量適度增加，也會擾亂有肥胖風險的年輕人的血糖調節。此研究發表在《營養與代謝》期刊上。
根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國南加州大學凱克醫學院的研究團隊對85名17至22歲的年輕人進行長達4年的追蹤調查，重點關注食超加工食品如何影響葡萄糖代謝。參與者都來自代謝和氣喘發病率研究(Meta-AIR)，該研究是規模更大的南加州兒童健康研究的一部分。
每次訪視期間，參與者需記錄1個工作日和1個週末的全部飲食。研究人員隨後將食物分為超加工食品和非超加工食品，計算出每位參與者每日攝取的熱量中有多少是來自超加工食品。
為了評估人體對糖份處理方式，研究人員在參與者飲用含糖飲料前後分別採集血液樣本。研究團隊分析胰島素對血糖升高的反應情況，並運用統計方法，將飲食變化與糖尿病前期早期症狀聯繫起來。
研究發現，在第一次和第二次就診之間，超加工食品攝取量每增加10%，罹患糖尿病前期的風險就會增加64%，血糖調節受損的風險就會增加56%。超加工食品攝取量較高的人，在追蹤時也更容易出現胰島素水平升高，這是胰島素阻抗早期指標，此時身體必須產生更多胰島素才能維持健康血糖水平。
研究結果表明，與超加工食品相關的健康風險也波及年輕人，而這群人在以往的研究中經常被忽視。研究團隊表示，攝取超加工食品會增加年輕人患糖尿病前期和第2型糖尿病的風險，而避免攝取這些食品有助於預防疾病。
研究團隊補充，未來若能進行更大規模的人群研究並進行更詳細的膳食追踪，將有助於確定哪些超加工食品構成最大的威脅。研究人員還計劃探索相關生物學途徑，包括超加工食品中的某些營養成分如何影響胰島素功能和血糖控制。
