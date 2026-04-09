研究揭警訊！男性35歲後心臟病風險飆，10年內機率恐是女性近2倍

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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30秒看重點

最新研究指出，男性心血管疾病風險早在35歲左右就開始上升，且未來10年發病機率接近女性兩倍。專家提醒，心臟病並非中老年才會出現，而是長期累積的結果。30多歲正是預防關鍵期，應及早建立健康生活習慣，包括均衡飲食、規律運動、戒菸與定期檢查，才能有效降低未來心血管疾病風險。

許多人認為心臟病是中老年人才需要擔心的健康問題，但最新研究顯示，男性的心血管疾病風險，其實可能在30多歲就開始增加。專家提醒，若等到中年才開始重視心臟健康，可能已錯過最佳預防時機。

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發表於《美國心臟協會期刊》的長期研究指出，男性與女性在心血管疾病風險上的差距，早在35歲左右就開始拉開。研究團隊追蹤超過5000名受試者長達30年，透過定期測量血壓、膽固醇等指標，觀察不同年齡層心血管疾病的發生情況。

研究結果顯示，男性在35歲後心血管疾病風險便逐漸上升，而且未來10年內發病的機率幾乎接近女性的兩倍。當受試者進入50歲時，男性罹患心血管疾病的比例約為4.7％，而女性通常要到接近57歲時才出現類似風險。

研究也發現，在冠狀動脈心臟病方面，男女差異同樣明顯。男性在50歲時的發病率約為2.5%，而女性僅約0.9%，顯示男性在較年輕階段就可能面臨更高的心血管威脅。

研究主持人、來自 Northwestern University 的預防醫學學者指出，許多年輕男性認為自己還年輕，因此忽略心血管健康，但事實上30多歲正是預防心臟病的重要關鍵期，所以，如果能及早調整生活習慣，將有機會大幅降低未來罹病風險。

心臟專家也提醒，男性較早出現心血管疾病風險，可能與多種因素有關，例如吸菸比例較高、飲食習慣較不健康、壓力較大或運動不足等，因此從30歲開始建立良好的生活型態十分重要。

醫師建議，預防心臟病可以從幾個基本原則做起，包括維持均衡飲食、規律運動、控制體重、戒菸，並減少高鹽與高脂食物攝取。此外，也應定期檢查血壓、血糖與膽固醇，以便及早發現潛在風險。

專家強調，心血管疾病並非突然發生，而是長期累積的結果。如果能在30多歲就開始關注心臟健康，及早管理危險因子，未來罹患心臟病的機率將大幅下降。對年輕男性而言，與其等到症狀出現才就醫，不如從現在就開始守護自己的心臟。

FAQ

Q1：為什麼男性心臟病風險較早出現？

A：與吸菸率較高、飲食不均衡、壓力大及運動不足等生活型態有關。

Q2：幾歲開始要注意心臟健康？

A：建議從30歲開始關注，尤其35歲後風險會逐漸上升。

Q3：預防心血管疾病可以怎麼做？

A：均衡飲食、規律運動、控制體重、戒菸，並減少高油高鹽飲食。

Q4：需要做哪些健康檢查？

A：建議定期檢測血壓、血糖與膽固醇，掌握心血管風險。

Q5：沒有症狀也需要預防嗎？

A：需要。心血管疾病多為長期累積，早期通常沒有明顯症狀。

（記者丁馬、圖片來源：motionelements）

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