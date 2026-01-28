研究揭雄性烏賊求偶密技 用人類看不見「偏振光」吸引異性

《美國國家科學院院刊》（PNAS）於26日刊登的一項最新研究指出，烏雄性烏賊為了求偶，會利用人類看不見的「偏振光」，在透明皮膚上創造各種具炫目效果的圖案來吸引雌性烏賊注意，展現獨特的溝通方式，是人類首次發現烏賊會利用該物理現象進行求偶。這項研究是國立台灣師範大學研究員中山新，在東京大學攻讀博士期間進行的研究。

研究人員等了40天才拍到烏賊求偶畫面。上圖為普通相機拍攝的彩色影像，下圖透過特殊相機，以顏色標示烏賊觸手上的偏振光方向。（圖／中山新）

研究指出，雄性烏賊求偶時會伸出2根特別長的觸手，透過收縮其中的皮膚色素細胞，讓底下的光反射細胞露出來，進而產生水平方向的偏振光。這個過程若以人類肉眼檢視，只會看到烏賊觸手上深淺相間的黑白條紋；但在雌性烏賊眼裡，卻是非常閃亮、極具吸引力的視覺訊號。

研究人員解釋，雌性烏賊通常會在求偶的雄性烏賊下方，一開始只會看到水平方向的偏振光，但雄性烏賊會變換觸手位置，並利用光反射細胞背向雌性的特性，將水平光旋轉90度變成垂直光，讓雌性烏賊能看到不同方向的偏振光圖樣。

箭頭為光振動的方向。（圖／中山新）





《紐約時報》報導，人類等大多數哺乳類動物無法分辨光波方向，但魚類、昆蟲、墨魚等軟體海洋生物，在空氣或水中均能感知光波上下或左右振動方向。

中山新指出，這種偏振圖樣僅會出現在求偶中的雄性烏賊身上，因此推測這是雄性烏賊為吸引配偶而演化出的視覺展示。中山新強調，人類要知道動物眼中的偏振光是什麼樣子真的很困難，透過該研究能更了解動物如何運用感官進行溝通，也有助理解演化過程。

未參與這項研究的美國伍茲霍爾海洋生物實驗室（Marine Biological Laboratory）資深科學家漢隆（Roger Hanlon）表示，此發現開啟了動物利用光作為訊號的新研究方向。漢隆認為，未來或可促進仿生工程發展新型材料，甚至應用於船艦及潛艦的水下通訊。