研究揭露：血脂升高的元凶不是雞蛋而是「它」！3招降壞膽固醇

高血脂要少吃蛋還是少吃油？復健科醫師王思恒指出，許多人誤解蛋是血脂升高的元凶，但最新研究顯示，影響血液中壞膽固醇（LDL-C）升高的主要原因，並非雞蛋，而是飲食中的飽和脂肪。

最新研究揭露：血脂升高元凶不是蛋而是飽和脂肪

王思恒分享一項針對61位健康成人進行的研究，徹底顛覆了關於血脂控制的傳統認知。研究將參與者分為以下3組，並且所有參與者都遵循各自的飲食計畫持續5周。

高蛋組：每天攝取2顆蛋但飽和脂肪僅佔總熱量6%。

無蛋組：完全不吃蛋，但飽和脂肪占總熱量12%。

對照組：每周吃1顆蛋，且飽和脂肪占12%。

高蛋、低脂組，血脂表現最佳

研究結果令人驚訝，高蛋組的壞膽固醇水平最低，平均值為103.6mg/dL；無蛋組次之，為107.7mg/dL；而對照組的壞膽固醇則最高，達109.3mg/dL。王思恒解釋，這項發現證實了飲食中的膽固醇，對血液膽固醇的影響力遠不如飽和脂肪，即使蛋中含有豐富的膽固醇，只要控制飽和脂肪的攝取，血脂水平仍能維持在健康範圍。

控制血脂關鍵：少吃飽和脂肪、多纖維及植物蛋白

王思恒解釋，飽和脂肪才是影響壞膽固醇的主因，蛋雖然富含膽固醇，但飲食中的膽固醇影響血液膽固醇的能力並不高。而想要降血脂，建議飲食中多元不飽和脂肪與飽和脂肪比值要拉高，並且在飲食中增加豆腐、蔬菜等富含纖維的食物。

對大多數人而言，每天攝取1至2顆蛋是安全的，除了少數特殊情況外，並不會對血脂造成負面影響。王思恒強調，單靠「不吃蛋」無法有效降血脂，降低飽和脂肪．如奶油、牛、豬、全脂乳製品、椰子油與加工點心等、多吃植物性蛋白與纖維才是關鍵。

