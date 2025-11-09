研究揭「乾洗衣物含傷肝物質」 高收入家庭風險最高

美國南加州大學凱克醫學院最新研究首次在人類身上證實，乾洗業常用的化學溶劑「四氯乙烯」(PCE)與嚴重肝纖維化風險顯著相關。研究發表於《肝臟國際》期刊，指出暴露於PCE的人罹患嚴重肝纖維化的風險增加3倍，且這種風險獨立於酒精和肥胖等傳統肝病因素。

相較傳統水洗方式，乾洗需要使用化學溶劑「四氯乙烯」(PCE)，因此較有傷肝風險。（示意圖／取自pexels）

四氯乙烯是一種無色人造化學液體，廣泛應用於乾洗衣物、去除油漬，也常見於工藝用黏著劑、除漬劑與不鏽鋼拋光劑等日常用品中。民眾主要透過空氣吸入PCE，例如乾洗後的衣物會緩慢釋放這種化學物質到空氣中。此外，工廠若不當棄置PCE，可能導致其滲入土壤與地下水，進而污染飲用水源。

該研究由肝臟病學家布萊恩．李博士團隊主導，他們分析「美國國家健康與營養調查」數據後發現，血液中PCE濃度越高的人，罹患嚴重肝纖維化的可能性也越大。更令人擔憂的是，研究指出血液中PCE濃度每增加1 ng/ml，肝纖維化風險就增加5倍。

多數羽絨外套較需要乾洗。（示意圖／pixabay）

研究還發現，較高收入家庭是PCE暴露風險最高的族群，研究團隊推測這可能與他們更頻繁使用乾洗服務有關。針對這項健康威脅，美國環保署已啟動為期10年的計畫，逐步淘汰PCE在乾洗業的使用，並對其他用途設立職業安全限制。

研究團隊呼籲應將環境毒物納入肝病篩檢與公共衛生監測體系，以防止「不明原因」的肝病被誤判或延誤治療。布萊恩．李博士表示：「許多病人會問，我不喝酒、也沒有代謝問題，為何會得肝病？答案可能就是暴露於PCE。」

