研究揭「作息混亂」失智風險高2.5倍 醫：需強化晝夜節律

美國神經醫學會官方期刊《神經學》（Neurology）最新研究警告，生理時鐘紊亂恐是失智症早期警訊。研究發現，白天活動力低、精力高峰偏晚的人，罹患失智症風險明顯上升，專家強調順應晝夜節律是守護大腦健康的關鍵。

活動高峰時間較早的人之中，約7%在追蹤期間被診斷為失智症；活動高峰偏晚者，罹病比例上升至10%，等同於風險增加45%。 （示意圖／Pexels）

研究團隊追蹤2183名平均年齡79歲的老年人，這些參與者在研究開始時均未罹患失智症，其中24%為黑人，76%為白人。每位參與者平均配戴12天貼在胸部的小型心臟監測器，追蹤其休息時間與活動時間，讓研究人員分析生理時鐘模式。

廣告 廣告

監測三年期間，176人被診斷出患有失智症。研究人員利用多項晝夜節律強度指標分析數據，其中關鍵指標為相對振幅，它反映人體一天中最活躍與最不活躍時段之間的差異。相對振幅愈高，表示晝夜節律愈強、愈清晰。

依據晝夜節律強度分為三組後，研究人員比較節律最強與最弱的兩組發現，節律最強的組別中，728人裡有31人罹患失智症；節律最弱的組別中，727人中有106人罹患失智症。節律最弱者罹患失智症的風險，幾乎是節律最強者的2.5倍。此外，相對振幅每下降一個標準差，失智症風險就增加54%。

根據《遠見》報導，該研究主要作者、美國德州大學西南醫學研究中心(UT Southwestern Medical Center)流行病學暨內科助理教授王溫蒂(Wendy Wang，音譯)表示，晝夜節律紊亂可能會改變發炎等生理過程，並可能干擾睡眠，可能增加與失智症相關的類澱粉蛋白斑塊(amyloid plaques)，或是減少大腦類澱粉蛋白斑塊的清除。

每日精力高峰出現的時間點同樣關鍵。研究人員發現，日常活動高峰落在下午2點15分之後的人，罹患失智症的風險，明顯高於活動高峰出現在下午1點11分至2點14分之間的人。活動高峰時間較早的人之中，約7%在追蹤期間被診斷為失智症；活動高峰偏晚者，罹病比例上升至10%，等同於風險增加45%。

若長期處於「愈晚才開始活躍」的生活節奏，可能代表生理時鐘與自然日夜節律逐漸脫節，進而提高未來認知退化的風險。 （示意圖／Pexels）

這項結果顯示，若長期處於「愈晚才開始活躍」的生活節奏，可能代表生理時鐘與自然日夜節律逐漸脫節，進而提高未來認知退化的風險。王溫蒂表示，未來的研究應該探討晝夜節律干預措施，例如光照治療或改變生活方式，扮演何種潛在作用，確定它們是否有助於降低罹患失智症的風險。

晝夜節律(circadian rhythm)是人體內建的生理時鐘系統，主要由大腦掌控，負責調節24小時的睡眠與清醒週期，同時影響荷爾蒙分泌、消化功能、體溫變化等。這套系統會依據外在環境訊號運作，其中以光線最為關鍵，日照能幫助生理時鐘校準，維持身體節奏穩定。

專家指出，想要培養「抗失智體質」，關鍵在於強化晝夜節律、讓生理時鐘回到正軌。首先，建立固定作息至關重要，包含每天在相近時間起床與就寢，避免日夜顛倒。其次，白天多接觸自然光、安排規律活動，有助於拉高白天的活動高峰，讓夜晚自然進入休息狀態。第三，晚上要「暗得下來、靜得下來」，減少夜間強光與3C螢幕刺激，避免過晚進行高強度活動，以免延後生理時鐘。

延伸閱讀

幸運中尾牙最大獎！工讀妹妹公群問：有人要？ 老闆不爽了

做生化武器？陸國安部驚爆：有「生物樣本」被利誘秘密送出國

門診超多孩童身體出紅疹！醫曝：刷毛衣物是元兇