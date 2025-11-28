研究揭「大腦老化兇手」！每天吃「它」2顆就不怕失智

記者施春美／台北報導

食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究指出，膽鹼缺乏與大腦老化相關。膽鹼是大腦、肝臟與神經系統必需的營養素，來源包括蛋、魚、家禽、豆與十字花科蔬菜。「雞蛋是最方便、最密集的膽鹼來源之一，每天2顆蛋就可補充每人每天需求。」

楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，美國亞利桑那州立大學的研究人員在20、30歲的肥胖族群中，發現3項令人震驚的變化：

1. 慢性發炎與肝臟壓力顯著增加。

2. 神經絲蛋白輕鏈( NfL )上升，代表神經細胞已出現早期損害。

3. 血液中的膽鹼濃度普遍偏低，且與代謝壓力、發炎與神經損傷高度相關。

楊世煒表示，膽鹼是大腦、肝臟與神經系統必需的營養素，身體雖能自行由肝臟製造膽鹼，但量非常不足，仍需從飲食獲得。美國國家營養調查顯示，超過9成的美國人攝取不足，推想台灣應也是接近此狀況，且女性的膽鹼濃度更低，而阿茲海默症在女性身上也更為常見。

楊世煒表示，膽鹼的主要來源包括蛋類、魚類、家禽、豆類與十字花科蔬菜。「雞蛋是最方便、最密集的膽鹼來源之一，」一顆雞蛋約含 147毫克膽鹼。而男性每日建議為膽鹼550毫克，女性425毫克，所以只要2顆蛋，就能補上大半需求。

