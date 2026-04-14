研究揭「自做1事」降23%失智風險！新手更降67%機率

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記者施春美／台北報導

如何預防失智，是現代人關注的議題。（圖／取自黃軒的臉書）

預防失智相當重要。醫師鄭淳予表示，一篇刊登於今年(2026)年3月期刊的研究發現，自己煮飯可以降低失智風險，每週至少自己煮一頓飯的男性降低23%失智風險，女性降幅則高達27%。烹飪新手獲益最大，不太會烹煮的人，每週至少煮一次，最高可降低67%失智風險。

神經內科醫師鄭淳予在其臉書表示，2026年3月，日本東京醫科齒科大學與千葉大學團隊，分析日本近一萬名 65 歲以上長者，追蹤長達 6 年，在《Journal of Epidemiology & Community Health》發現：

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​失智風險降低：每週至少自己煮一頓飯的男性，失智風險降低 23%。女性的降幅更大，達到 27%。

​烹飪新手獲益最大：平常不太煮飯的人（低烹飪技能者），每週至少煮一次，失智風險最高降低 67%！

鄭淳予表示，自煮其實是訓練大腦好時機：

​規劃菜單：決定今天煮什麼、需要哪些食材。

記住食材與抉擇：買菜時要記得清單、精心挑選。

控制火候與時間：同時處理好幾道菜的順序和進度。

​鄭淳予表示，上述行為都在鍛鍊大腦，而且自煮吃得健康、少吃加工食品，有益於腸道和大腦的健康。因此，日常中看似簡單的事，煮飯、整理家務、跟朋友聊天，這些都是大腦的「日常健身」。​

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