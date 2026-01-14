研究揭：規律補充這個，換季時，感冒、流感風險最多降6成

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

不想被流感或感冒打亂生活節奏，但卻老是「一人中標、全家輪流倒」嗎？隨著季節交替與病毒流行，不少民眾開始關注如何提升免疫力。專家指出，維持免疫健康並非只靠單一營養素，全面且均衡的營養攝取，才是穩定免疫系統的關鍵。

近期刊登於2025年《亞太地區臨床營養期刊》（Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition）的一項大型研究顯示，長期規律補充綜合維他命（Multivitamin and Mineral, MVM），與未補充者相比，感冒與流感等上呼吸道感染盛行率明顯下降，整體可降低約43%；尤其是45歲以上族群的風險降幅更高，達59%，顯示對中高齡族群的保護效果尤為顯著。

廣告 廣告

規律補充綜合維他命，有助降低感染與症狀嚴重度

該研究分析3415名18歲以上成年人，回溯其過去3個月的綜合維他命補充情形與感染經驗。結果發現，規律補充綜合維他命者，不僅急性上呼吸道感染的發生率較低，即使感染，症狀如鼻塞、喉嚨痛、頭痛、疲倦、腹瀉及打噴嚏等也相對輕微，較少因病情嚴重而需要就醫或請假休養。

研究團隊進一步指出，長期補充綜合維他命者的免疫功能評分顯著高於未補充者，推測多元營養素的持續補給，有助於維持免疫系統正常運作，進而提升身體抵抗力，對預防與緩解感冒、流感具有正面助益。

免疫系統三道防線，仰賴多種營養素協同作用

營養學專家說明，人體免疫系統可分為三道防線，從皮膚與黏膜的物理屏障，到白血球、抗體等免疫細胞的生成與活化，皆需要多種維生素與礦物質共同參與。若營養攝取不足，防線一旦出現漏洞，感染風險也隨之提高。

舉例來說，皮膚與黏膜作為第一道防線，維生素A、B群、維生素C，以及鋅等營養素，皆有助於維持上皮細胞完整與修復能力；在免疫細胞對抗病原的過程中，維生素E、硒等抗氧化營養素，則有助於減少發炎與自由基造成的組織傷害。此外，鈣、鎂、鉻等礦物質，也在細胞訊號傳遞與能量代謝中扮演重要角色，間接影響免疫反應效率。

根據《國民營養健康狀況變遷調查成果報告2017–2020年》顯示，國人因生活忙碌與外食比例偏高，蔬果攝取不足的情形普遍，約8成民眾未達建議攝取量，維生素D、維生素E、鋅、鎂與鈣等營養素缺乏問題尤為明顯。

衛福部國健署建議，平時可依「我的餐盤」原則，透過多樣化飲食補足營養；若飲食難以長期維持均衡，綜合維他命可作為輔助選項，協助補強日常營養缺口。專家也提醒，選擇產品時應留意成分是否完整、製造來源與品質檢驗是否合格，並依個人需求適量補充，才能在安全前提下，發揮對免疫健康的支持效果。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.過期的維他命E或是膠囊製成的魚油等，可否拿來擦皮膚？1維生素可以保養指甲

.累了就吃B群？ 還不夠！切記4補充要點才能起作用