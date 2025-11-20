研究揭「酪梨減肥」真的有效！營養師揭1招正確吃法：替代沙拉醬使用
酪梨一直被愛美女性視為減肥聖品，每年一到夏天，酪梨的銷售量大增。隨著生酮飲食減肥的盛行，酪梨也更受歡迎。研究發現，吃酪梨不僅能改變女性腹部脂肪分佈，連內臟脂肪也跟著減少，而且真的有助降低膽固醇、維持血糖平穩。不過，最主要影響的是女性，男性則變化不大，顯示酪梨的減重飲食似乎特別適合女性。
吃酪梨真的能減肥嗎？
近年來酪梨減重越來越受愛美女性的歡迎，但吃酪梨真的能減肥嗎？伊利諾伊州運動機能學教授進行的12週酪梨飲食研究發現，吃酪梨最重要的改變不是減重，而是調節人體脂肪的分布，用更健康的方式儲存體脂肪，這篇論文也發表在近期的《營養學期刊》。
研究人員找來105位年齡介於25歲到45歲的受試者，這些人被隨機分為兩組，其中一組每天有一餐吃到有新鮮酪梨製成的餐點，另一對照組則是吃相同成份、相同熱量，但不含酪梨的飲食。
實驗維持12週，研究人員為所有受試者在研究最開始和結束時進行檢測，包括腹部脂肪和葡萄糖耐量試驗，了解受試者研究前後對血糖濃度的調節能力有無變化。
內臟脂肪減少對女性特別有效
研究結果顯示，每天都有吃含酪梨餐點的女性的內臟脂肪明顯減少，其中包括內臟脂肪和皮下脂肪的比率都降低，脂肪從器官中似乎重新分佈；不過，酪梨飲食對男性並沒有太大的作用，男性脂肪分佈沒有任何變化。
為什麼酪梨飲食對女性特別有影響，對男性卻沒有作用？目前仍無法得知，但研究人員指出，從這項研究證實，飲食也能調整人體的脂肪分佈。過去一般認為運動或飲食無法左右脂肪分佈，只能靠整體體重下降後，去改變身體脂肪，現在則發現酪梨對女性有這種作用。
女性如果有潛在的內臟脂肪疾病問題，可以將酪梨納入飲食，調整內臟脂肪分布，降低腹部肥胖相關的潛在疾病。
酪梨大量食用恐愈吃愈胖
很多愛美者聽說吃酪梨可以輔助減肥，紛紛買酪梨做為減肥食物，但卻完全不見效果，有的人還越減越胖。
雲林基督教醫院營養室主任林旻樺表示，很多人以為可以吃半顆或一整顆酪梨替代飯，簡單又方便，但其實建議飲食中的「1份酪梨」指的是50公克，現在台灣市面上的酪梨每個重達500、600克，半顆就有半斤多，等於是5份酪梨的份量，一整顆就是10份，難怪瘦不下來。
林旻樺說，酪梨整顆幾乎都是油，除非是進行生酮飲食，飲食組成是低醣或極低醣，在水份大量流失的情況，確實可能會快速減重。雖然酪梨吃錯可能會越吃越胖，不過，林旻樺說，酪梨的油脂是單元不飽和脂肪酸，而且含有抗氧成份，食用有益人體健康，所以應該要好好運用酪梨，不要白白浪費它。
林旻樺說，兩匙的酪梨相當於1匙油，建議將酪梨替代沙拉醬使用。因為酪梨可增強類胡蘿蔔素等脂溶性生物活性植物營養素的吸收，在含番茄醬和紅蘿蔔等食物的莎莎醬中，可以增加生菜內各種植化素、維生素A、β-胡蘿蔔素的轉化效率。
另外，酪梨能加強類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃質的吸收，對於用眼過度的現代人而言，有助將這些有益眼睛的成份積聚在眼睛和大腦中，補益視網膜黃斑部的健康，想要護眼的民眾不妨試試。
（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：酪梨有助減少「這部位脂肪」，尤其女性效果更明顯！研究認證 但別一次吃半顆）
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為研究揭「酪梨減肥」真的有效！營養師揭1招正確吃法：替代沙拉醬使用
