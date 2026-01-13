研究揭「1飲品」能抗癌、防糖尿病：甚至比藥物還好

記者施春美／台北報導

一篇研究指出，咖啡還可以控制血糖，預防糖尿病。(示意圖／pixabay)

咖啡是現代人的提神聖品，食安專家韋恩（楊世煒）表示，一篇研究指出，咖啡還可以控制血糖，預防糖尿病，咖啡中存在3種咖啡二萜類化合物，其機轉與多種第二型糖尿病常用藥物相同，且在實驗中展現的活性甚至更高。此外，咖啡所含的咖啡醇與咖啡豆醇（kahweol）也被發現具有抗癌潛力。

韋恩在其粉專「韋恩的食農生活」表示，許多人喝咖啡是為了提神，但一項研究指出，咖啡還有具有控制血糖的功能。研究人員發現，咖啡中存在3種咖啡二萜類化合物，能抑制澱粉分解與吸收，其作用機轉與多種第二型糖尿病常用藥物相同，且在實驗中展現出的活性甚至可能更高。這也為過去多項研究中發現「長期喝咖啡與較佳血糖控制相關」的現象，提供了一個合理的生化解釋。

咖啡醇、咖啡豆醇具抗癌潛力 還能調節血糖

韋恩表示，在咖啡眾多成分中，咖啡二萜是一群極具代表性的脂溶性活性物質，約99%以上是以二萜酯的形式存在於咖啡油中，不同咖啡品種中的咖啡二萜類化合物的含量有明顯的差異。阿拉比卡咖啡一般含有較高水平的咖啡醇，相比之下羅布斯塔咖啡的含量較低。

韋恩表示，關於咖啡二萜的研究已有一段時間。早在1932年，科學家就已在咖啡豆中鑑定出咖啡豆醇 kahweol。至今，文獻已報導超過70種咖啡二萜及其衍生結構。近年的研究顯示，咖啡醇與咖啡豆醇（kahweol）不僅具有抗癌潛力，也可能透過刺激胰島素分泌、提升細胞對葡萄糖的攝取，對血糖調節產生正向影響。

某些咖啡豆有3種「咖啡二萜酯」 控血糖效果甚至優於藥物

韋恩表示，由於烘焙咖啡豆本身是一個極為複雜的化學系統，科學界一直懷疑其中仍藏有尚未被完整辨識的活性分子。最新研究透過結合核磁共振與液相層析串聯質譜的方式，從烘焙阿拉比卡咖啡豆中分離出3種具有α葡萄糖苷酶抑制能力的「咖啡二萜酯」。α葡萄糖苷酶是消化過程中負責分解碳水化合物的關鍵酵素，直接影響血糖上升速度，減少糖分的攝取。因此，它也是多種降血糖藥物的主要作用標的。

研究發現，這3種新鑑定的咖啡二萜對該酵素具有強烈抑制效果，部分活性甚至優於臨床常用藥物。

