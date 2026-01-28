研究揭4種「AI使用者」性格類型 20.6%用戶「以結果導向」忽視風險

隨著人工智慧聊天機器人逐漸融入日常生活，使用者與AI的互動方式也呈現出明顯差異。圖／翻攝自X

隨著人工智慧聊天機器人逐漸融入日常生活，使用者與AI的互動方式也呈現出明顯差異。牛津大學（University of Oxford）與柏林洪堡大學（Humboldt-Universität zu Berlin）所屬研究機構近期聯合發表研究指出，ChatGPT使用者可被歸納為四種截然不同的「人工智慧人格類型」，顯示過去「一刀切」的科技採用模式已不適用於AI時代。

根據《每日郵報》報導，該研究分析了ChatGPT於2020年11月3 日公開推出後，前四個月內的344名早期使用者行為。研究團隊發現，使用者對AI的動機、信任程度與隱私態度存在顯著差異，並可分為四個群體。

人工智慧愛好者

第一類為「人工智慧愛好者」，約佔受訪者的25.6%，這類使用者高度投入，積極尋求AI在生產力與社會層面的效益。他們普遍認為人工智慧具有實際價值，也是唯一明顯感受到與聊天機器人互動時「社交存在感」的族群。研究指出，這些人傾向於將AI視為能提供情感連結的工具，對系統整體信任度較高，且幾乎不擔憂隱私問題。

天真的實用主義者

第二類為「天真的實用主義者」，佔20.6%。這群使用者以結果導向為主，最看重便利性與效率。研究顯示，他們重視AI在工作與生活中的實際幫助，但對其社會影響興趣有限，同時也較容易忽略潛在的隱私風險。

謹慎的使用者

人數最多的是第三類「謹慎的使用者」，約佔35.5%。研究人員形容這類使用者兼具好奇心與警惕性，在使用AI時不斷權衡功能帶來的好處與可能的負面影響。相較前兩類，他們對資料安全與隱私問題更為敏感。

謹慎的探索者

最後一類為「謹慎的探索者」，佔18.3%，也是最保留態度的族群。這些使用者對AI的實際效益仍存疑，多半只是試探性使用，尚未被完全說服。他們普遍認為ChatGPT對個人幫助有限，並對隱私問題抱持高度警戒。

研究主要作者、洪堡網際網路與社會研究所學者克里斯托夫．格林博士指出，人工智慧的使用表面上看似直覺，但真正掌握仍需要透過探索、技能培養與實驗學習。他強調，AI與使用者之間的「任務與技術匹配」，比以往任何科技都更加依賴個人差異。

此外，研究也發現，儘管四個群體中有三類對隱私風險抱持高度憂慮，但所有群體仍持續使用ChatGPT。研究團隊因此警告，過度將人工智慧擬人化，可能反而削弱部分使用者的信任感。特別是重視隱私的族群，可能會將潛在風險歸咎於AI本身，而非背後的開發公司，進而加速信任流失。

研究結果顯示，人工智慧的未來發展不僅是技術問題，更涉及使用者心理與社會互動層面，如何因應不同類型使用者，將成為AI普及的重要關鍵。



