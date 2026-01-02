研究揭9成紙吸管含有害化學物質 美國佛州擬禁餐廳使用

《紐約郵報》報導，美國佛羅里達州參議院與眾議院近日均提出法案，擬禁止餐廳使用紙製吸管與攪拌棒，原因是大多數紙吸管均含有對人體有害的全氟烷基化合物（PFAS）， 擔心會有健康風險。

該法案規定，任何有關吸管的管制措施，都必須建立在「以科學為依據的政府政策」上，若地方政府選擇管制吸管，將要求吸管必須符合可再生、家庭與工業堆肥認證，並可被海洋生物分解等標準。

根據比利時安特衛普大學2023年研究指出，受檢測的紙吸管品牌中，90%含有PFAS化學物質，研究人員推斷，這些化學物質很可能被用來作為防水塗層。

根據美國佛州規定，若吸管管制法案順利過關，將於法案通過當日起立即生效，同時要求佛州各地方政府須在2027年1月1日前更新現有相關法規，但該規定不適用於醫院、醫療中心或養老院等地點，也不適用於包裝飲料。

美國總統川普去（2025）年2月已簽署行政命令，禁止聯邦機構使用紙吸管。該行政命令指出，紙吸管不只功能不佳，生產成本也比塑膠吸管高，且使用的化學物質也可能對人體健康造成風險。