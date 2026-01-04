研究曝「久坐2小時」腦袋就壞掉！ 類黃酮食物成救星

過去研究已證實，久坐對血糖與心臟健康不利，也容易造成下背痛，如今最新研究再發現久坐會傷害大腦，營養師老辜指出，最新研究證實久坐會導致年長者腦內逆向血流增加，提高動脈硬化風險，但攝取綠茶、莓果、可可等富含類黃酮的食物，能有效減少這種現象。

過去研究已證實，久坐對血糖與心臟健康不利，也容易造成下背痛，如今最新研究再發現久坐會傷害大腦。 （示意圖／Pixabay）

老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」發文說明，研究團隊讓健康的年輕人與長者久坐2小時，並觀察供應腦部的重要血管——頸動脈的血流變化，結果顯示不論年齡，久坐都會使流向腦部的順向血流下降，意味著腦部實際獲得的血液供應減少。

特別值得關注的是，僅有年長者出現逆向血流增加的情況。老辜表示，這種血液在血管中出現回流、亂流的現象，與血管內皮功能受損、動脈硬化風險上升有關，被視為對血管不友善的訊號。

研究人員進一步將受試者分為兩組進行實驗，分別在久坐前飲用高類黃酮的可可飲（695毫克）與極低類黃酮的可可飲作為對照。實驗結果發現，年輕人無論攝取哪種可可飲，差異不大，但長者在高類黃酮組中，久坐後逆向血流增加的現象被有效抑制，低類黃酮組則出現逆向血流與血管壓力顯著上升。

類黃酮是天然存在於植物中的多酚類化合物，常見於綠茶、紅茶、蘋果、葡萄、莓果與未高度加工的可可。 （示意圖／Pixabay）

老辜解釋，類黃酮是天然存在於植物中的多酚類化合物，常見於綠茶、紅茶、蘋果、葡萄、莓果與未高度加工的可可。要達到研究中的類黃酮劑量，不需要補充品也能實現，例如飲用2杯綠茶或紅茶，搭配適量的蘋果與莓果，或是飲用1至2杯未高度加工的可可飲即可。

研究也發現，無論是否有規律運動習慣，或是仗著年輕優勢，都無法完全抵擋久坐對腦血流的影響。老辜強調，研究的用意並非想取代運動，而是希望對不得不久坐的族群，提供相對實際的護腦策略，在無法避免久坐的情境下，飲食可能成為保護腦血管的防線。

