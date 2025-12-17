「研究生拿到碩士就去工作」 博士不足成隱憂，教授薪資遠不如香港、中國 … 林本堅：台灣半導體優勢的基礎在鬆動

清華大學半導體研究學院院長林本堅博士認為，台灣爭霸全球的半導體優勢，其實正在弱化，因為以最重要的人才來說，少子化造成每年攻讀理工科系的年輕人愈來愈少。 且由於業界需才孔急，研究生拿到碩士學位就去工作，導致博士生人數同步大減，若再過10~20年，大多數老師都退休，就沒有足夠的後進能接棒繼續作育英才。 其次，台灣的大學教授薪資偏低，不要說跟美國比，即使連香港或中國都比台灣「不是高幾個百分比，是高了幾倍！」 他建議，政府及大學宜思考如何以獎學金等手段，提高碩士畢業生繼續攻讀博士的意願；半導體產業則可以研究將內部人力分成兩塊，一塊是工程或經營人才，另一塊是專門負責傳授知識給下一代的人才，才能有助解決當前台灣半導體的人才危機。

「大家拿到碩士就去就業，覺得要趕快賺錢，所以念博士的人不夠」

國內最大半導體設備及材料的代理商崇越集團周二（12/16）將三座半導體廠模型贈與清華大學半導體研究學院，林本堅特別出席捐贈典禮。

他在會場接受媒體聯訪時，對於當前半導體人力的媒體提問表示，台灣半導體的「優勢不是很牢固」。

「像我們現在少子化的關係，能夠培養的人才一年比一年少，另外風氣就是，大家拿到碩士後就去就業了，覺得要趕快去賺錢，所以念博士的人不夠，這是一個很大的隱憂，因為將來沒有足夠的老師去教學生。」

「十幾二十年之後，所有老師都退休了、年紀大了，那沒有足夠的博士生（成為教授）去教下一代，這是蠻大的隱憂。」

「其實大家都體認到這個問題，比如教育部、政府、學校，我們可以儘量改善博士生的待遇，讓他們經濟上沒有那麼大的誘因要立刻去就業，但還是不可能跟產業那麼高的薪水比，我們可以盡量提高獎學金鼓勵他們等等。」

「我們講的不是少幾個percent，是少了好幾倍」

林本堅也回應，國內教授的薪資偏低同樣是個問題。

「我們講的不是少幾個percent（百分比），我們是少了好幾倍。美國當然不用講了，甚至我們比香港、比大陸，或許比其他國家，我們是少好幾倍的。」

「那怎麼辦呢？第一就是，政府在教育方面大概要重新思考，（因為）假設你全部（老師的薪資）都提高，政府也負擔不了。另外，或許產業呢可以怎麼樣去鼓勵這些、增加他們的收入。」

他指出，大學的教授薪資要受到政府（教育部）管制，但若企業培養自己的教學人才，薪資就不受政府限制了，「這樣兩條線才有可能把產業跟實際落差給它補全」。

林本堅：年輕人如果太依賴AI、沒有培養自己能力，就很危險

此外，林本堅也提出大學生過度仰賴AI的風險，以及他在特別在考試中設計讓學生與AI協作的想法。

他認為，AI可以幫助半導體業設計製程，「但一個危機是，我們太dependent on AI了（太依賴）。年輕人當然要學會怎麼用AI，但是他如果太依賴、沒有培養自己的能力的話，就很危險。將來AI不過是deep learning（深度學習），就是綜合大家最好的意見出來，那將來你就跑不出這個框架，老在大家思考的框架裡，這是很危險。」

「所以我常常鼓勵學生們，說你們還是自己要有些能力，不能夠光靠AI。譬如我最近期末考，要學生從我任何我教過你的題目，你就問AI這個題目，給我一頁的報告。」

但是，「這一頁報告裡面要有兩個是AI有錯的，是它的錯誤，你找不到兩個錯誤要重新再來，一直找到題目裡面有兩個AI的錯誤，才能交卷，我再給你分數。」

崇越捐贈三座半導體廠模型給清大 + 每年300萬贊助

崇越科技周二於台北內湖總部捐贈三座半導體模型予清華大學半導體研究學院，協助教學展示與研究推廣。

崇越科技董事長潘重良也與清華半導體研究學院院長林本堅博士，共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。

未來五年，崇越科技預計每年投入300萬元贊助清華半導體學院，期待未來與清華半導體學院於材料開發、製程技術研發能有更深入的合作，進一步強化台灣的半導體自主創新能力。

崇越科技捐贈之三座半導體模型，將提供清華半導體學院於教學展示與對外推廣。三座模型呈現晶圓廠實際設計的立體架構；以及各項廠務運作系統模型，包括無塵室、機電空調、超純水、氣體供應、化學品供應、廢水與廢氣處理系統等；並透過擬真模型展示無塵室內的環境，與擴散、微影、蝕刻、清洗、薄膜沉積、CMP、離子植入等主要製程設備。

這些模型將有助學生與參訪者，更直觀理解晶圓建廠、製程流程、設備運作及材料應用。

崇越集團副董事長賴杉桂博士表示，此次捐贈的半導體模型，展現崇越多年深耕半導體材料、設備及廠務系統的實務經驗。未來崇越科技將持續透過教育支持、技術合作與研發投入善盡企業社會責任，期望與清華半導體學院共同培育更多優秀半導體人才、創造永續價值。

林本堅院長則指出，清華半導體學院整合清華教學與研究資源，以打造「國際領先的半導體研究重鎮」為目標。面對全球半導體技術快速迭代、跨領域整合與供應鏈競爭升高，此次攜手崇越科技，有助加速推動產學協作，增強台灣在先進製程與材料領域的人才與研究能量。

