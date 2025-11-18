研究生欲面談又想「二推」該告知教授？網搖頭：別犯大忌

準研究生近期迎來各校研究所推甄放榜，不過有1位民眾透露，自己準備要和實驗室教授面談，但他還有其他規劃，正猶豫是否該和教授明說。為此，許多網友認為應先告知對方，以免產生不必要的糾葛。

有位準研究生已規劃二推、考研，但他不確定是否該告知即將面談的實驗室教授，引發網友討論。（示意圖／非當事人／取自photoAC）

這位苦惱的民眾在Dcard發文，他表示，自己目前還有規劃二推（即「二次推甄」，只看書面資料或書審與口試結果，而非紙本考試）、考研究所，想等有合適結果再作決定，但他即將與實驗室教授面談，他很猶豫是否該先讓教授知道。同時他也認為自己不是特例，「我自己的想法是有這種規劃的人歷屆應該都有，所以有跟教授先講好就好，但是我朋友不建議」。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友想法一面倒，認為應該先讓將面談的教授知道狀況，「收了落跑絕對是大忌」、「我覺得如果你沒講，教授收了你，最後落跑反而更不好」、「那你一推推個X？騎驢找馬，要不得！就直接放棄或不要找教授吧」、「我認為都要先說，這是種禮貌性的問題，而且你也不知道對方的人脈到底有多廣」、「如果你還有要在學術界或相關領域的產業界混就要（告知），沒有就沒差」。

也有人指出，只要當事人保持誠實態度，對方沒問起就不用說，又或者不讓對方知道目前狀況，「到時候上了更好的寄信演個苦肉戲給教授就好了」。

延伸閱讀

日本福岡山區驚傳小型機墜毀 3人失聯黑煙竄天

影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗

中日局長級磋商結束！官房長官：不撤高市「台灣有事」論