研究生被撞對方肇逃！哭「沒錢修車」 有網友匯款

高雄有位大學研究生騎機車在吉林街夜市，被一名要左轉的婦人撞上，對方肇逃，他氣哭PO文抱怨修車就要七千元，引發網路熱議，沒想到真的有好心人匯款給他，讓他覺得很暖心，警方事後也找到肇逃的婦人，她沒留在現場處置車禍，除了會被開罰，駕照也會被吊扣1到3個月。

紅色機車想左轉，卻撞上對向機車，機車停在路旁，但肇事的紅色機車已經離開現場，被撞的是一名研究生，他上網抱怨車禍被撞，對方肇事逃逸，重點是機車維修要七千元，覺得自己超慘，修車費根本付不出來，沒想到竟然有網友私訊他願意幫忙，他秀出維修單據與匯款紀錄，感謝熱心助人的網友。

民眾vs.記者：「如果我能力夠，我可能也是會吧，因為他畢竟還是學生啊，（如果你是那個學生，你會接受這筆錢嗎），我會接受，因為人真的到一個難處，他才會PO文在網路上，需要人家幫助。」

民眾vs.記者：「因為畢竟說他是陌生人，我跟他也沒有什麼接觸啊，（如果是我我不會去幫忙，因為現在詐騙太多了），網路上是不是真的是實事，其實自己本身也不了解。」

女研究生車禍沒錢修車，意外獲得陌生人幫助，民眾看法不一。路口監視器拍下婦人車禍前，騎車的影像，當時他騎在吉林街上，想要轉進永吉街，撞上對向直行的研究生，婦人肇逃，研究生一度苦惱，七千元修車費沒著落，警方事後循線找到肇事的婦人。

高雄十全所副所長陳熹：「初步肇因研判，該車未依規定駛入來車道，詳細肇事責任，還需進一步鑑定分析。」

婦人肇逃恐怕會被處，1千元到3千元罰鍰，吊扣駕駛執照1到3個月，不依規定駛入來車道，處600元到1800元罰鍰，撞了研究生後，婦人為何要逃走，必須等她到案說明釐清。

