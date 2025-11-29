研究發現：這款運動水壺含菌量比馬桶蓋還高！改用1材質最抗菌

不少人會自帶水壺出門喝水，或重用寶特瓶，但日本飲品公司表示，寶特瓶不適合重複使用，因為即使清洗，細菌也會在瓶內累積，容易病從口入。不過，外國曾有研究團隊對水壺進行測試，發現含菌量竟高過馬桶蓋4倍，也很可怕！

塑膠寶特瓶可以重複用嗎？

很多人都會疑惑塑膠寶特瓶是否可以重用？日本飲品企業KIRIN麒麟集團（キリングループ）表示，日本有不少市民都向他們詢問有關重用寶特瓶的問題，但是他們不建議市民這樣做，原因是寶特瓶在設計時，瓶子內有很多不規則的地方，容易藏污納垢，就算用海綿或刷子伸進瓶內清潔都不可能一一清除，久而久之含菌量就會增加。

廣告 廣告

寶特瓶開封後可以保存多少天？

那麼飲品開封之後，最多可以保存多少天？麒麟集團表示，在一般情況下，如果直接用嘴接觸瓶口飲用，保存期大約只有1天，因為口腔中的細菌有機會在接觸瓶口的一刻混入飲料之中，然後隨著時間不斷繁殖。就算開封之後倒出來飲用，保存期都只有2至3天，而且必須放入冰箱保存，避免空氣中的細菌進入飲料後使其變質。

看更多：這樣喝水當心是在「喝細菌」！營養師教你洗對水壺 養成3習慣提升喝水品質



運動水壺含菌量也高

既然即棄保特瓶不適合重複使用，那標榜環保又可以重複使用的運動水壺又如何？早前，外國運動用品網站《Treadmill Reviews》有研究團隊對不同運動水壺進行了測試，研究不同款式的運動水壺對於含菌量的分別，結果超讓人驚訝，而且菌落數量更遠高一般人骯髒的指標馬桶蓋。

4種水壺含菌量排名

第1名：滑蓋式水壺（每平方厘米約有93萬個菌落）

很多人都喜歡用滑蓋式水壺，方便之餘，瓶蓋又可以避免空氣中的灰塵掉入水中，可保持水的清潔，不過這樣想法可是大錯特錯！根據研究指出，滑蓋式水壺所發現的菌落高達93萬個，美國《SafeHome》研究發現，馬桶蓋含23萬個菌落計算，水壺的細菌比馬桶蓋高達4倍！而且滑蓋時，細菌更會隨著沾在水壺口上的液體飛濺至其他地方。

第2名：擠壓式水壺（每平方厘米有約16萬個菌落）

至於擠壓式水壺，研究發現它的含菌量亦不少，每平方厘米有接近16萬個菌落，相當於未經消毒的「生水」。

第3名：扭蓋式水壺（每平方厘米約有15.9萬個菌落）

大部分人都曾使用扭蓋式水壺，含菌量與擠壓式水壺相若，約有15.9萬個菌落，略低於擠壓式水壺。

第4名：吸管式水壺（每平方厘米25.4個菌落）

在眾多款飲用水壺之中，含菌量最低是吸管式水壺，結果令人出乎意料。有專家解釋，利用吸管式水壺喝水時，水會流進吸管的底部，令細菌難以聚集，所以含菌量相對最少。

看更多：飛機上最髒飲品是咖啡？空服員驚爆「水箱很少洗」馬桶跟飲用水來源相同



避免水壺孳生細菌3大習慣

避免飲用隔夜水：不少人會把前一日未喝完的水，留待之後再喝。但其實細菌可在1小時內增加1000個以上，然後以幾何級數上升，所以要避免「病從口入」，就要避免飲用隔夜水。 使用不銹鋼水壺：不銹鋼水壺光滑的表面不易令細菌孳生，所以亦可以減低水中的含菌量。 每天用少量漂白水清潔：每次用完都要徹底清潔乾淨，另外有專家建議，清潔時加入極少量的漂白水，可以增加消毒的功效。沖水時徹底清潔，就不怕漂白水對身體造成傷害。

看更多：不只牆壁會發霉，體內黴菌恐引發癌症！這幾種植物竟能抗黴菌 花市也買得到

更多內容：冷藏肉類一直做錯？正確4步防凍傷營養流失加1物速冷凍

文章授權轉載自《香港01》。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

霾害來襲！全台空氣品質亮橘燈 環境部籲做2事 這天起才轉好

綠茶功效防脂肪肝！日本京都茶葉專家授沖泡綠茶方法 冷泡、熱泡都好喝

冰箱有怪聲音是快壞掉了嗎？冰箱出現噪音3原因 這狀況恐壓縮機異常



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章