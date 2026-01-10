研究發現：這蔬菜能防乳癌、肺癌、食道癌！1吃法吸收率增6.5倍

紅蘿蔔看似平凡，卻隱藏驚人的健康效益。功能醫學醫師劉博仁指出，紅蘿蔔不僅富含可轉化為維生素A的β-胡蘿蔔素，還能有效降低多種癌症風險，而烹調時若能巧妙搭配油脂，營養吸收率更可提升至6.5倍以上。

紅蘿蔔營養密碼解析

劉博仁指出，紅蘿蔔富含多種重要營養素，尤其是植化素與抗氧化物。β-胡蘿蔔素是紅蘿蔔中的橘紅色素，在體內可轉換為維生素A，對視力保護、免疫調節與皮膚黏膜修復都很重要。此外，紅蘿蔔還含有豐富的膳食纖維，能促進腸道蠕動，幫助血糖穩定與排便順暢。

廣告 廣告

紅蘿蔔中的鉀離子有助於血壓調節與心血管健康，而維生素C、K1及B群則參與抗氧化、代謝與凝血機制。劉博仁表示，紅蘿蔔中還含有其他植化素，如lutein、α-carotene等，對眼睛、心血管與抗發炎都有幫助。

看更多：木耳配3菜秒變養血管料理！醫教夏至養生2重點 1飲品過量超危險

科學證實紅蘿蔔健康功效

2023年發表於《Journal of the Science of Food and Agriculture》一篇大型綜合性傘式回顧研究分析了30篇meta與26個健康結果，發現經常攝取紅蘿蔔與β-胡蘿蔔素，有助於降低多種疾病風險，像是乳癌、肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌等癌症風險愈低，尤其β-胡蘿蔔素濃度越高，疾病風險越低。

此外，紅蘿蔔還能降低骨折、白內障、阿茲海默症的風險，甚至全因死亡率也有下降趨勢。更值得注意的是，研究顯示含油烹調能提升β-胡蘿蔔素吸收率達6.5倍以上。

看更多：吃三色豆暴瘦回型男！NBA球星太胖「被賣掉」未婚妻三色豆食譜快速瘦身

三道簡易健康紅蘿蔔食譜推薦

劉博仁推薦三道簡單又健康的紅蘿蔔料理。清燙紅蘿蔔佐檸檬油醋，口感清爽，搭配橄欖油與檸檬汁，有助於抗氧化成分的吸收。紅蘿蔔炒芹菜木耳則高纖、低油、脆口，特別適合血壓高、便祕與代謝困擾者食用。

紅蘿蔔洋蔥蔬菜湯則溫潤養胃又排毒，適合便祕或轉季時保健飲用。劉博仁強調，紅蘿蔔不只是孩子的眼睛守護者，也是大人抗氧化、抗癌與調整免疫力的好幫手，建議每周可嘗試2至3次不同烹調方式，並搭配油脂一起食用，效果會更佳。

看更多：彩虹壽司捲／甲狀腺低下者福音 各色蔬菜配海苔 這樣捲就又美又開胃

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／劉博仁醫師

更多健康2.0報導

李亞萍常夢見死去好友聊天 憂鬱失智怎麼治？中醫教按4神穴補腦1氣功清腦廢物

美國飲食新指南蛋白質翻倍！醫：腎臟恐壞、痛風心臟病發 這3類人別跟風

星「福建歌王」73歲逝！攝護腺癌30%發現時已末期 醫籲50歲起定期篩檢



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章