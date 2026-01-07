研究發現「1行為」竟能抑制腫瘤生長、改變腸道菌相！黑色素瘤也怕它

你有運動習慣嗎？運動除了幫助瘦身、增強體力，還可能與抗癌有關！關鍵就在於腸道菌。研究發現，運動能幫助腸道菌叢分泌有利於抗癌的關鍵介質，養出更強的抗癌力！

腸道菌與肥胖、糖尿病、癌症都有關

高雄馨語診所大腸直腸外科醫師黃郁純指出，腸道對人體健康的影響遠超出我們的想像。腸道內的菌群參與調控免疫系統、新陳代謝與營養吸收，也與大腦、肺部透過「腦腸軸」、「腦肺軸」彼此連結。因此，腸道菌群的失衡，與多種疾病都有密切關聯，包括肥胖、第二型糖尿病、慢性發炎、自體免疫疾病，甚至癌症。

而「運動」正是改善腸道菌群的有效方式。無論是有氧運動還是耐力訓練，不僅能強化心肺功能、控制體重，更能改變腸道菌相，進一步影響腸道產物，幫助人體抵禦疾病。

研究：運動後產生「甲酸鹽」能抑制癌細胞

近期由美國匹茲堡大學團隊發表的研究指出，運動可促進腸道菌產生一種叫做「甲酸鹽」（Formate）的代謝物，而甲酸鹽對黑色素瘤的抑制效果相當出色。這項研究以實驗鼠為對象，發現不論是在腫瘤接種前或接種後進行運動，都能有效抑制腫瘤生長、延長壽命。研究團隊透過基因定序技術分析，發現運動後的小鼠，腸道菌群明顯改變，體內甲酸鹽濃度顯著上升，甚至能進入血液循環，並直接出現在腫瘤位置。

更驚人的是，給予實驗鼠飲用含有適量甲酸鹽的水，也能發揮抑癌效果。但前提是，腸道菌群得要存在，當研究團隊使用無菌小鼠或用抗生素清除菌群後，運動帶來的這些好處就完全消失了。

運動讓腸道變強壯！每周3次中強度有氧

不只動物實驗顯示出結果，在人類身上也有觀察到相似趨勢。運動員的腸道中，短鏈脂肪酸（SCFAs）產量通常較高，這類物質能減少腸道發炎、保護腸壁，是維持腸道健康的重要因子。研究也指出，只要每周從事中度有氧運動（如慢跑、快走或騎腳踏車）3次，每次30～60分鐘，就能顯著提升腸道菌群的多樣性。

黃郁純強調，無論是預防癌症，或正在癌症治療，或是康復後的照護階段，適度運動都有其必要性。建議選擇中等強度的有氧運動，每周至少3次，每次30～60分鐘，長期規律進行效果最佳。

每日纖維也要達標 才能養出抗病菌

除了運動，日常飲食也是維護腸道菌群的關鍵。黃郁純建議，每日攝取超過25克的膳食纖維，多吃富含纖維的蔬果，能幫助有益菌生長，維持菌群多樣性。同時，應避免食用過多超加工食品，減少添加劑、抗生素對菌群的破壞。若條件允許，也可以透過補充益生菌如優酪乳、優格或保健品，來強化短鏈脂肪酸產生菌群。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／黃郁純醫師

