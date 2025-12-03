研究監測150萬人數據 指PM2.5超標運動效益打折

籃球場上好幾組學生趁著天氣微涼出來運動，但根據中興大學的研究團隊分析多國超過150萬名成年人、長達10年的監測數據，證實長期曝露於PM2.5的環境，會顯著削弱甚至抵消運動效益。

中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文說明，「長期PM2.5年平均濃度超過25（μg/m³）以上，你的運動健康效益會有打折狀況，可能減半或是消失，大概在35-50（μg/m³）以後規律運動對於癌症死因的保護效果已經消失。」

這是全球首次找出PM2.5濃度臨界點與運動健康效益關聯的跨國大型長期研究，並發表在國際重要醫學期刊。學者表示，東亞，南亞及北非地區透過季風影響之下，PM2.5影響漸趨明顯，而全球目前有近5成的人口生活在年平均濃度高於25微克／立方米的環境中。

台中市民胡先生表示，「心肺的影響可能致癌風險提高，或者是說對呼吸道會有疾病。」

台中市民劉先生回應，「就是出去的話會感到身體有所不適，那種感覺就可能會戴口罩出門之類的，就是可能會避免在那幾天運動。」

而從3日開始東北季風增強影響下，不僅溫度轉冷，環境部也提醒，境外污染物也跟著影響台灣的空品。透過環境部即時空品資訊，3日上午全台灣空品為普通到橘色提醒等級。

環境部大氣環境司司長黃偉鳴指出，「最主要是風，風如果太弱，吹到中南部以後，變弱了以後它就可能把北部的污染物吹到中南部，就比較容易累積在那裏，但是它沒像上禮拜，上禮拜就是濃度比較高，目前的情況看起來稍微就是良好到普通。」

環境部表示，和上週的PM10影響不同，本週因為東北季風影響，PM2.5影響範圍會擴及中南部，因為中南部處下風處加上沒有明顯降雨，污染物易累積，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級，提醒民眾注意。

