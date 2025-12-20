研究示警：變胖讓精液品質變差 恐還短命

▲醫師表示，研究發現，肥胖會干擾代謝與荷爾蒙，與較差的精液品質相關，且平均壽明還比品質較佳者短命。（示意圖／取自shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 變胖不只是衣服變緊、肚子變大，連精液品質都會跟著下滑，甚至預期可能與較短的預期壽命有關。初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，肥胖會干擾代謝與荷爾蒙，與較差的精液品質相關，影響的不僅是生育力。研究顯示，精液品質最差的男性，平均壽命比品質最佳者平均「短命」2.7年。

周建安說明，刊登於《Human Reproduction》的一項大型研究追蹤超過 7萬8000名男性，中位年齡32歲。為了排除「本來就生病導致精液差、進而影響壽命」的反向因果關係，研究團隊調整了受試者在精液檢查前10年內的所有醫療診斷，也將教育程度納入分析，並排除檢查後5年內的死亡事件。

廣告 廣告

周建安指出，在這些嚴格條件下，精液品質與壽命的差距依然明顯。精液品質最佳的男性，平均可活到80.3歲；而精液品質最差的族群平均壽命僅約77.6歲。

周建安表示，這項研究讓精液品質成為一個獨立且具預測力的「生物標記」，而影響精液品質的關鍵因素之一就是肥胖。

體重愈高 醫示警：精子數量品質受損愈明顯

另一項於2023年發表、由美國與歐洲男科學會共同完成的系統性回顧與後設分析，也得到一致結論。該研究僅納入採用WHO第五版（2010）精液分析標準的文獻，確保所有精液參數在相同條件下比較。

周建安說，研究分析顯示，體重愈高，精子數量與品質的受損愈明顯。以精子前進運動性為例，超重男性（BMI25.0–29.9）的前進運動性不足風險比正常體重高出1.14倍；進入肥胖範圍（BMI ≥ 30）後升至1.25倍。雖然重度肥胖（BMI ≥ 40）與前進運動性的關聯不明顯，但精子濃度降低的風險卻大幅增加，達正常體重組的2.47倍。

周建安補充，診間其實有不少男性是在生殖中心的建議下才意識到需要減重，期待透過改善代謝與體脂，提升成為爸爸的可能性。但等到備孕階段才開始處理體重，其實已經錯過許多可以提前改善的時間。

降低體脂有助於改善代謝狀態與荷爾蒙平衡，並可能對精液品質與長期健康風險帶來正向影響。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北捷案傷患愛滋！誠品南西2類人留意 羅一鈞「勿肉搜」：恐挨罰

北捷傷人案最新傷亡統計！2人仍在加護病房

北捷隨機攻擊案傷患「感染愛滋」！石崇良：個案長期服藥穩定控制