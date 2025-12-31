研究證實日常多做「1動作」真的能降低感冒風險，你應該今天就開始 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

冷冷的冬天 ， 當你心情低落時，一個擁抱絕對是治癒又溫暖的。不過擁抱的好處甚至不只於此！研究指出，擁抱不只會讓你感覺更好，還可能幫助你預防生病。

卡內基美隆大學的一項研究發現，經常擁抱與可能可以降低感染普通感冒的風險，就算真的生病了，那些平時有固定「抱抱」習慣的人，症狀也往往比較輕微。

研究人員觀察了 404 位健康成人，先請他們填寫問卷，評估在兩週內他們接受擁抱的頻率，以及經歷了多少人際或親密關係衝突。之後，研究對象被暴露在普通感冒病毒之下，並持續追蹤觀察。

研究主持人 Sheldon Cohen 表示：「我們知道，長期處於人際衝突中的人，抵抗感冒病毒的能力較差；我們也知道，自覺擁有社會支持的人，在心理層面上比較不容易受到壓力影響，例如憂鬱與焦慮。」

他接著說：「我們想檢驗，對社會支持的感受是否同樣能保護我們，避免因壓力而更容易感染疾病；同時也想了解，擁抱是否能部分解釋這種支持感，並且本身就能對抗感染。」

結果答案十分明確。包含擁抱在內的社會支持，不但能降低患病的可能性，就算真的感染了，也能減輕症狀。

研究作者解釋，擁抱可以降低個人的壓力程度，而壓力下降，自然就不那麼容易生病。

所以，結論很清楚了。先別只談笑聲療法，「擁抱療法」也是一種可行的方法。況且誰不想多一個理由拍張可愛的照片呢？

