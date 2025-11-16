研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久

全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。

近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是黏液。（示意圖／Pixabay）

營養師楊斯涵在臉書「楊斯涵營養師的美味生活」分享，一篇發表於《營養生物化學》期刊的動物實驗研究發現，秋葵萃取物能有效改善高血糖狀況。

該研究以高脂飲食導致肥胖型代謝異常的小鼠為實驗對象，餵食牠們秋葵的乙醇萃取物及秋葵中的主要類黃酮成分，結果顯示這些成分能降低血糖與血中胰島素水平，進而改善胰島素阻抗的狀況。

楊斯涵進一步指出，另一項涵蓋8個研究、共331位糖尿病前期或第二型糖尿病患者的人體實驗也證實了秋葵的功效。研究將受試者分為有秋葵介入的實驗組與無秋葵介入的對照組，結果顯示實驗組的空腹血糖有顯著下降，平均可降低約14到15 mg/dL，具有統計學上的意義。

研究顯示，秋葵不僅能降低空腹血糖，還能降低糖化血色素約0.46%。（示意圖／Pixabay）

營養功能醫學醫師劉博仁則在其粉專分享，一篇發表於《Frontiers in Nutrition》的研究顯示，秋葵不僅能降低空腹血糖，還能降低糖化血色素約0.46%。劉博仁特別強調，秋葵的黏液是其最重要的保健成分，建議民眾料理時不要炒太久，也不要去除黏液，以保留其最大功效。

楊斯涵表示，秋葵之所以有助於穩定血糖，主要是因為它含有豐富的水溶性膳食纖維和植化素。其中水溶性膳食纖維中的果膠能形成膠狀物質，幫助減緩糖分吸收，對血糖控制有正面效果。不過她也提醒，雖然秋葵有助於穩定血糖，但並不能保證血糖就會恢復正常。

專家強調，糖尿病患者若想有效控制血糖，仍需配合整體飲食規劃、規律運動、體重控制以及醫師處方的藥物治療，不能僅依靠食用秋葵就期待血糖完全受控。秋葵應被視為輔助血糖管理的健康食材，而非替代正規醫療的方法。

