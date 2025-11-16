研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久
全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。
營養師楊斯涵在臉書「楊斯涵營養師的美味生活」分享，一篇發表於《營養生物化學》期刊的動物實驗研究發現，秋葵萃取物能有效改善高血糖狀況。
該研究以高脂飲食導致肥胖型代謝異常的小鼠為實驗對象，餵食牠們秋葵的乙醇萃取物及秋葵中的主要類黃酮成分，結果顯示這些成分能降低血糖與血中胰島素水平，進而改善胰島素阻抗的狀況。
楊斯涵進一步指出，另一項涵蓋8個研究、共331位糖尿病前期或第二型糖尿病患者的人體實驗也證實了秋葵的功效。研究將受試者分為有秋葵介入的實驗組與無秋葵介入的對照組，結果顯示實驗組的空腹血糖有顯著下降，平均可降低約14到15 mg/dL，具有統計學上的意義。
營養功能醫學醫師劉博仁則在其粉專分享，一篇發表於《Frontiers in Nutrition》的研究顯示，秋葵不僅能降低空腹血糖，還能降低糖化血色素約0.46%。劉博仁特別強調，秋葵的黏液是其最重要的保健成分，建議民眾料理時不要炒太久，也不要去除黏液，以保留其最大功效。
楊斯涵表示，秋葵之所以有助於穩定血糖，主要是因為它含有豐富的水溶性膳食纖維和植化素。其中水溶性膳食纖維中的果膠能形成膠狀物質，幫助減緩糖分吸收，對血糖控制有正面效果。不過她也提醒，雖然秋葵有助於穩定血糖，但並不能保證血糖就會恢復正常。
專家強調，糖尿病患者若想有效控制血糖，仍需配合整體飲食規劃、規律運動、體重控制以及醫師處方的藥物治療，不能僅依靠食用秋葵就期待血糖完全受控。秋葵應被視為輔助血糖管理的健康食材，而非替代正規醫療的方法。
延伸閱讀
影/台中充氣城堡突坍塌釀1傷 家長嚇：如絕命終結站
沈伯洋嗆聲又翻車！羅智強霸氣打臉：腦袋有洞
北極冷空氣「長出5支觸鬚」 鄭明典：冷空氣直送來台
其他人也在看
手腳冰冷被稱「現代林黛玉」？她靠藥膳調理改善體質
38歲上班族吳小姐因體力差、手腳冰冷，自小被同學戲稱為「現代林黛玉」。去年冬天就醫後，透過中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診時表示手腳已變得溫暖，體力也明顯改善，直呼立冬補冬確實有助於改善身體狀況。中天新聞網 ・ 19 小時前
糖尿病為何常伴隨高血脂？ 醫：與遺傳、肥胖等原因有關
現代人生活型態改變，使得慢性病問題日益嚴重，其中糖尿病與高血脂（高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症）是兩個最常見且密切相關的代謝疾病，會增加心血管疾病、中風、腎臟病等嚴重併發症的風險。中天新聞網 ・ 15 小時前
到恆春員工旅遊爆食物中毒！9人上吐下瀉送急診 餐廳遭稽查送檢
台南某公司180人至恆春員工旅遊，不料15日中午在某餐廳吃完合菜後，有9人疑似食物中毒，在下午陸續出現上吐下瀉的狀況，晚間趕緊至恆春基督教醫院掛急診，幸無大礙，對此，屏東衛生局16日前往餐廳稽查，採集6件環境檢體及1件食餘檢體送檢，後續將依檢驗及疫調結果確定是否為食物中毒，並依法處辦，而餐廳目前可正常營業。中時新聞網 ・ 21 小時前
普發一萬王品藝奇日料套餐優惠880元！桌邊火焰秀日式三大名物加碼75折
普發一萬,王品,藝奇,日料,優惠,火焰秀 普發一萬把錢放大，用美食犒賞自己！王品旗下「藝奇 日式料理」，即日起推出全新「極炙套餐」，全套7道美餚，均一價880元，包含明星主餐「火焰系列」，結合桌邊火焰秀展演，以及日式三大名物「鍋物、刺身、釜飯」，呈獻視覺、味覺與香氣等感官體會交織成的五感體驗。即日起至12月10日，憑官網活動畫面前往全台門店內用2客套餐，即享第2客75折優惠！景點+ ・ 12 小時前
腳麻刺痛竟非椎間盤突出！OL長期「暴食」B群 醫：維生素變慢性神經毒
現代人追求健康，大量攝取保健食品已成為日常，然而，錯誤的劑量與迷思，可能將原本「神經營養」的好幫手，轉化成毒害身體的「健康殺手」。中醫師徐國峰近期分享了一個令人震驚的臨床案例：一名長期腳麻、刺痛的A小姐，遍尋骨科、復健科未果，最終發現元凶竟是她每天補充的高劑量維生素B群，導致罕見的功能性神經病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 11 小時前
甜蜜夫妻變球場冤家？賈永婕吐槽：我們吵翻了！
娛樂中心 ／李筱舲報導賈永婕與先生王兆杰於 2002 年結婚，至今已攜手 23 年，夫妻倆時常一同出席活動，展現出穩定又甜蜜的感情，令人相當羨慕。不過昨（15）日，賈永婕突然在社群平台發文，內容寫道：「到底是誰說夫妻一起運動會增進感情的？我們一起打匹克球吵翻了，只差沒在球場上打老公。」還附上一張與先生的合照，表情略顯嫌棄。原來兩人即將在22日參加明星盃匹克球賽，光是在練習階段就已經擦出不少「火花」。民視 ・ 23 小時前
颱風前夕婦跌落水圳漂60公尺遠 女兒求助警救人｜#鏡新聞
鳳凰颱風替花蓮帶來驚人雨量，一名49歲的婦人11日外出後就和家人失聯，由於她的身體不好，讓女兒相當憂心。報警協尋後才發現，原來婦人不慎跌落水圳，漂了60公尺遠。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效
許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宋江退伍後狂減12公斤！ 為了用最帥臉蛋跟粉絲見面
宋江退伍後狂減12公斤！ 為了用最帥臉蛋跟粉絲見面娛樂星聞 ・ 9 小時前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 2 小時前
牆外文摘：「一中原則」失效，「一中政策」模糊？
有評論指出，中共的抗議聲明「嚴重違反一個中國原則」已難掩其敘事正當性的日益流失，也無法阻止台灣與世界互動的愈加制度化與公開化。德國之聲 ・ 12 小時前
爆吃「招牌河豚皮」9人中毒？恆春海鮮餐廳急撇清 衛生局揪1缺失
台南某公司一共180人南下墾丁員工旅遊，15日中午在恆春某海鮮餐廳用餐，疑因為吃了「招牌河豚皮」，9名團員疑似食物中毒情形，急跑醫院。業者表示，仍在釐清狀況，屏東縣衛生局獲報後今（16）日登門稽查，揪出1缺失。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
快訊／詭異！三重男全身傷倒臥路旁 送醫不治
新北市三重區文化南路某巷內，今天（17日）清晨5時許，有民眾要出門時發現，1名年約30歲的男子倒臥路旁，趨前關心發現男子一動也不動，立即報案求助，消防救護人員獲報到場時，發現該男子後背及手臂等處有大面積有擦傷，已無生命徵象，立即以救護車送往市立三重醫院搶救，但男子仍因傷重宣告不治，男子的身分及死因，仍有待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 18 分鐘前
81歲文平夫婦無三高！健保卡從未用過 健康祕訣大公開
資深廣播人文平和百萬流量網紅文平嫂，夫婦2人高齡81歲，卻沒有三高慢性病。文平更驕傲說，健保卡從來沒用過，連老花、白內障、攝護腺問題都沒有，身體如此健康，都要多虧太太平常細心照護。 文平夫婦健康健康2.0 ・ 1 天前
市值200萬! 蘇澳電信行"手機櫃"被漂走 3天後附近尋獲
社會中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，災情相當慘重。其中有一家電信行的手機櫃也變成漂漂櫃，業者當下找不到還報警，以為被人偷了。沒想到三天後，在附近一處加油站的自助洗車處，發現了櫃子，70支價值近兩百萬的手機，全部失而復得。民視 ・ 1 天前
明利村現「加油紅布條」！災民忙重建憂遭解職
明利村現「加油紅布條」！災民忙重建憂遭解職EBC東森新聞 ・ 14 小時前
2蒙古女九份當扒手看熱鬧被逮 法官裁定收押
蒙古籍女子紹倫高、圖雅二人8月來台，卻在各大景點行竊，被我國警方鎖定。兩女潛藏在九份行竊，被瑞芳警方盯上，昨日發現兩人竟在遊覽車起火現場，隨即在周邊佈署埋伏，將兩女逮捕到案，今日下午移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認定兩人有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。今日晚間，基隆地院裁定收押。自由時報 ・ 9 小時前
台灣不只珍珠奶茶夯！陸客狂讚「這道菜」贏了：發明的人簡直天才
台灣向來以美食天堂聞名，多元豐富的料理總能吸引各國遊客前來一飽口福。近日，一位來自中國的女網友在台灣旅遊時，品嘗到令人驚豔的餐點，讓她讚不絕口，其中「龍蝦三明治」更讓她直呼「發明的人簡直是天才」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
肌少症不只會跌倒！醫師揭高齡者骨折後一年死亡率達3成
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌肌少症是高齡族群的隱形殺手，不僅造成行動遲緩，更大幅提高跌倒與骨折風險。研究顯示，70歲後肌肉量每年下降1～2%，肌力甚至流失3～4%，若合併骨質疏鬆，髖關節骨折後一年內死亡率可高達30%。預防關鍵在於「肌肉與骨骼雙管齊下」：定期重量與平衡訓練、充足蛋白質與維生素D攝取，並檢視居家安全。從中年開始維持肌力與骨密度，才能遠離跌倒風險，延緩老化、守護行動力。隨著人口老化，肌少症已經成為全球高齡族群健康的隱形殺手。它不只是行動遲緩的問題，更與跌倒風險增加、骨折甚至死亡率上升息息相關。根據流行病學研究，70 歲之後肌肉量與肌力的流失速度明顯加快，每年可能下降 1%～2%，肌力則下降更快，可達 3%～4%。若再合併骨質疏鬆，跌倒後骨折的機率大幅上升，其中髖關節骨折患者一年內死亡率可高達 20%～30%，對生活品質與壽命都造成重大威脅。什麼是肌少症？世界衛生組織（WHO）將肌少症定義為與年齡相關的骨骼肌質量與肌力減少，並伴隨身體機能下降。臨床診斷通常依據三個要素：肌肉量測量（DXA 或生物電阻抗分析 BIA）肌力評估（握力測試）身體功能測試（行走速度）肌少KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前