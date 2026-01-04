研究證實「不吃早餐」更容易胖！要先「吃對時間」才能瘦更快
你是否也曾嚴格控制飲食、認真計算卡路里，卻發現體重停滯不前，甚至體脂還悄悄上升？醫師指出，減重的真正關鍵不在於「吃什麼」或「吃多少」，而在於「何時吃」，若能掌握身體的「進食窗口」，就可更直接影響代謝效率和脂肪燃燒能力，讓減重效果事半功倍。
「跳過早餐」是減重最大錯誤
三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，許多人在斷食減重時，為了延長斷食時間會跳過早餐，但這只會讓人更容易發胖。德國一項大型研究顯示，經常不吃早餐的人罹患第二型糖尿病的風險高出32%。另一項日本研究則發現，一周超過三天不吃早餐的上班族，發胖機率提高12%。
「吃早餐」正是喚醒周邊生理時鐘、啟動一天新陳代謝的關鍵鑰匙。若錯過早餐，身體會誤以為處於「缺糧期」，不僅燃脂效率降低，還會在下一餐更容易囤積脂肪，讓減重之路更加艱難。
生理時鐘分為2部分 打亂恐增加胰島素阻抗風險
蕭捷健提到，人體的生理時鐘系統分為兩部分：一是位於大腦的「中樞生理時鐘」，負責接收光線訊號，如同身體的大總管；二是分佈在肝臟、腸胃等器官的「周邊生理時鐘」，如同各司其職的小管家。早上起床時，大總管會喚醒全身系統，在攝取第一餐時，腸胃與肝臟的小管家才真正啟動，開始高效分泌胰島素、處理血糖與代謝養分。
若打亂生理節奏，例如不吃早餐或太晚吃晚餐，會導致大總管與小管家的作息錯亂。當肝臟不知道何時該處理能量，胰島素反應變得遲鈍，長期下來不僅減重效果大打折扣，甚至會增加胰島素阻抗風險，讓健康與體重管理受到影響。
研究證實：「順時進食」減重效果更好
蕭捷健說明，韓國天主教大學的研究成果，完美證實「順時而食」的重要性。該研究將參與者分為兩組，都進行16/8間歇性斷食，但進食時間不同，早作息型組在中午前開始進食，配合生理時鐘；晚作息型組則延後進食，下午才吃第一餐。
研究結果顯示，早作息組的體重、體脂肪都顯著下降，胰島素敏感度也大幅改善。相反地，晚作息組不僅減重成效有限，胰島素分泌還不減反增，血糖控制變得更差，這也證明，間歇性斷食成功的關鍵不僅是在斷食多久，掌握「進食窗口」，讓身體的黃金代謝時段同步，也很重要。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／蕭捷健醫師
