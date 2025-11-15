研究證實「乳鐵蛋白可降氧化壓力」 預防或延緩阿茲海默症

失智症屬於神經退行性疾病的統稱，其中阿茲海默症患者佔比高達75%，因此國際研究多以阿茲海默症為主流。阿茲海默症最令人擔憂的是，患者在出現臨床症狀前約有10年的臨床前階段，但通常被發現時已處於晚期階段。

隨著高齡化趨勢，阿茲海默症這類神經退行性疾病也愈來愈普遍。 （示意圖／Pixabay）

及早發現有效的評判標準對促進疾病的臨床診斷和治療極為重要。然而大部分檢測方法、療程與藥物費用昂貴，使得備受科學家青睞的乳鐵蛋白成為目前極具潛力的研究標的。乳鐵蛋白是一種結合鐵的醣蛋白，可作為鐵的儲存庫。許多免疫細胞上都有乳鐵蛋白的受體，是必需的存在。一旦免疫細胞不足、免疫力降低時，大腦會通知體內的乳鐵蛋白釋放、運送鐵離子到製造免疫細胞的地方，快速提升免疫力。

墨西哥奇瓦瓦自治大學2024年底發表的論文，指出乳鐵蛋白若充當鐵螯合劑（Deferasirox，與鐵離子結合，以降低鐵的活性，可幫助人體排除過多的鐵，或把鐵離子運送到需要的地方），可調節細胞對鐵的吸收，具有強大的抗氧化、抗發炎和鐵調節特性，可防止神經元凋亡，從而減輕氧化壓力相關的組織損傷，顯示乳鐵蛋白具有調節氧化壓力的可能性。

乳鐵蛋白的抗發炎特性，也有助於減輕AD病變時的發炎過程，也可能與 Aβ 斑塊結合併減少其形成，阻止其在大腦集結、沉積，調節鐵水平和對抗氧化應激，可能具有減緩阿茲海默症病程進展的潛力。

新鮮的牛乳也是乳鐵蛋白的良好來源。 （圖／Photo AC）

《國際分子科學》雜誌於2024年出版的《乳鐵蛋白新見解 》特刊中，收錄一篇來自墨西哥奇瓦瓦自治大學生物技術實驗室的論文，表示AD的病理發展和進展，與氧化壓力密切相關，所以抗氧化劑成為一種有前途的預防治療策略，以減輕氧化壓力的有害影響，並可能預防或減緩這些疾病的進展。

這些重量級的國際學術研究，驗證乳鐵蛋白是一種功能多樣的生物分子，支持全身穩態的能力，包括其免疫調節和抗菌活性，對阿茲海默症的應用前景。不過，乳鐵蛋白運用於阿茲海默症的各種效用，目前並沒有取得官方認證，仍需更多研究與數據支持。

