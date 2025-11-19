研究證實！摯友變胖 自己體重失守風險暴增171%

朋友變胖可能是你體重增加的隱形推手！一項研究顯示，當摯友體重增加時，自己跟著變胖的風險最高可達171%，這種現象與人類大腦會不斷校正「標準身材」認知有關。

一項研究顯示，當摯友體重增加時，自己跟著變胖的風險最高可達171%。（圖／Photo AC）

一項刊登於《新英格蘭醫學雜誌》的長期研究，追蹤了1萬2000人長達32年，發現當社交圈中有人變胖時，自己跟著變圓潤的風險增加57%，且這種影響力可延伸至朋友的朋友的朋友。若是相互認識的摯友，風險更是高達171%。更令人驚訝的是，即使與摯友相隔數百公里、難以見面，只要對方體重增加，自己變胖的機率仍然顯著上升。

復健科醫師王思恒在臉書發文分析這項研究時指出，這種現象與物理性和生物性因素無關，而是因為人類作為群居動物，大腦會持續偵測周遭環境來校正個人行為。

當重視的朋友變胖時，大腦對「什麼是標準身材」的認知標準會逐漸放寬，潛意識甚至開始認為「稍微圓一點好像也很健康」，進而降低對飲食控制的警覺性，導致體重失守。

當重視的朋友變胖時，大腦對「什麼是標準身材」的認知標準會逐漸放寬。（示意圖／Pixabay）

王思恒進一步表示，雖然研究強調「認知標準」的改變，但背後更具體的機制其實是「飲食習慣（Culture）」的相互影響。他分享自身經驗，自己無法接受在非正餐時段吃零食，除非當作正餐後的加餐。

這個習慣長期下來也影響了親友，使大家都不再有隔餐間進食的習慣。相反地，若周遭朋友認為「隨時隨地吃點心」是種享受生活的常態，這種觀念往往比病毒還容易傳染。

