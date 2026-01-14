研究證實「早餐吃油一點」助減肥 醫：酪梨、無糖優格、堅果最妥當

根據《國際肥胖期刊》研究顯示，減肥不需要餓肚子，早餐攝取較高脂肪反而能讓燃脂效果更好。家醫科醫師許書華推薦民眾早餐可選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果的「穩糖」搭配。

根據《國際肥胖期刊》研究顯示，減肥不需要餓肚子，早餐攝取較高脂肪反而能讓燃脂效果更好。 （示意圖／Pixabay）

許書華引述美國阿拉巴馬大學(University of Alabama)發表的研究表示，實驗老鼠經過一夜睡眠後，第一餐若攝取較高脂肪，整體新陳代謝機制反而更為正常。相反地，若第一餐採用高碳水化合物飲食、晚餐才吃豐盛些，不僅體重容易直線上升，體內葡萄糖耐受性也會出現異常，代謝症候群風險更高。

針對有人詢問「早餐吃蔥抓餅是否比饅頭更助減肥」，許書華回應，重點在於不要攝取壞的脂肪。她解釋，蔥抓餅熱量比饅頭高出許多，且油脂本身屬於不良油脂。

醫師推薦民眾早餐可選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果，有好油脂又穩定血糖。 （示意圖／Pixabay）

許書華建議，早餐不要只吃一塊麵包，應加入蛋白質和脂質，例如搭配一顆蛋、幾顆堅果，讓一整天的血糖在一開始就比較不會爆衝。她強調，選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等優質脂肪來源，才是正確的「穩糖」早餐組合。

