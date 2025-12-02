研究證實「維生素D吃4年」 可延緩老化3年、保護DNA

醫師江守山分享最新研究顯示，每天服用維生素D及Omega-3脂肪酸補充劑，持續4年可延緩生物老化3年。研究追蹤1054名50歲以上受試者的端粒健康狀況，發現維生素D能有效保護染色體末端的端粒，減緩老化速度。

維生素D3能保護人體的端粒，當端粒縮短時，不僅加速生物衰老，還會增加某些癌症和自體免疫疾病如關節炎的風險。 （示意圖／Pixabay）

腎臟科醫師江守山在臉書表示，對於無法經常曬太陽的人來說，每天服用維生素D3補充劑持續4年，也能延緩生物老化3年。他解釋，維生素D3能保護人體的端粒，而端粒是染色體末端的保護帽，會隨著年齡增長而縮短。當端粒縮短時，人體DNA容易暴露在外受到損傷，不僅加速生物衰老，還會增加某些癌症和自體免疫疾病如關節炎的風險。

根據江守山分享，麻省總醫院布萊根醫院的研究人員追蹤了1054名50歲及以上志願者的端粒健康狀況。研究中，受試者每天服用2000國際單位的維生素D、1克Omega-3脂肪酸補充劑或安慰劑，持續5年。研究團隊每2年測量一次參與者白血球中的端粒長度。

研究中的每天維生素D劑量相當於一個人在夏日陽光下曬約15分鐘所能產生的量。 （示意圖／Pixabay）

研究結果顯示，僅有維生素D補充劑組的端粒縮短速度明顯變慢。江守山指出，測試中使用的維生素D劑量相當於一個人在夏日陽光下曬約15分鐘所能產生的量。這項研究為維生素D延緩老化的功效提供了科學證據，也為想要健康老化的民眾提供了實用的保健參考。

