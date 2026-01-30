研究證實：飯後立刻爬樓梯1分鐘 血糖、胰島素雙降

《運動科學與健身期刊》最新研究顯示，民眾只要在用餐後立即進行短時間爬樓梯運動，就能有效控制餐後血糖波動。家醫科醫師李思賢指出，研究發現僅需1分鐘即可看到明顯效果，而3分鐘更是最佳運動時間區間。

該研究讓受試者食用包含麥片、牛奶、麵包與香蕉的標準化餐點，隨即進行上下樓梯運動，並觀察血糖與胰島素數值變化。 （示意圖／Pixabay）

該研究讓受試者食用包含麥片、牛奶、麵包與香蕉的標準化餐點，隨即進行上下樓梯運動，並觀察血糖與胰島素數值變化。數據顯示，爬樓梯僅1分鐘，血糖平均下降14mg/dL，胰島素濃度也同步降低約1.8μIU/mL。

李思賢在臉書粉專說明，肌肉收縮時會啟動特定代謝路徑，協助將血液中的糖分送入肌肉細胞使用，進而減輕胰臟負擔，因此即便運動時間短暫，仍能產生顯著代謝效果。

廣告 廣告

當運動時間拉長至3分鐘時，降血糖效果更為突出。研究數據指出，血糖平均降幅擴大至18.4mg/dL，胰島素濃度降低約2.8μIU/mL，對改善胰島素敏感度具有更重要的意義。

研究也呈現一項有趣發現，10分鐘運動組在血糖與胰島素的下降幅度上，表現反而不如3分鐘組。李思賢解釋，這顯示在餐後血糖剛開始上升的關鍵時間點進行適度活動，就能帶來高效率的代謝效益，不需要刻意讓自己運動到滿頭大汗、氣喘吁吁。

研究也呈現一項有趣發現，10分鐘運動組在血糖與胰島素的下降幅度上，表現反而不如3分鐘組。 （示意圖／Pixabay）

李思賢補充，這種「短時、低門檻」的活動型態被稱為「運動零食」，強度約落在每分鐘90至110步的舒適節奏，對多數上班族或外食族而言相對容易執行。隨著近期尾牙、聚餐場合增加，不少人在享用大餐後開始擔心血糖波動問題。

他建議，由於樓梯在住宅與辦公大樓中相當常見，民眾用餐後不妨花1至3分鐘走走樓梯，將運動融入日常生活習慣。李思賢強調，長期累積下來有助於降低代謝疾病風險，對健康帶來實質助益。

延伸閱讀

上市董事酬勞曝光！台積電才排第五 中信金領破億奪冠

梁育誌逃死 律師怒轟「爛透了」：到底要怎樣才會死刑？

影/台中家具行大火吞8店！空拍見黑龍 環保局急發空污警報