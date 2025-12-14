研究證實「飲食1習慣」可延壽！專家：降低粒線體壓力讓身體更健康

研究證實「少吃」可延壽，食安專家韋恩：降低粒線體壓力讓身體更健康。示意圖／取自pixabay

台灣保健營養食品公會法規委員會委員、中華有機與自然食品協會理事韋恩指出，大量研究已證實，延長壽命最有效的方法之一，就是「少吃」。他指出，吃得少，不只是熱量問題，而是讓細胞有喘息空間，減少長期累積的氧化傷害，為健康鋪路。

韋恩表示，當進食量降低時，粒線體處理能量的負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。粒線體不必長時間高強度運作，便較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物。相反地，進食量增加時，粒線體的氧化反應更頻繁，自由基生成量增加，身體承受的氧化壓力也隨之上升。

他形容粒線體就像人體的「發電廠」，運作時難免會有火星四散，這些小火星就是自由基，也是人體在產生能量過程中不可避免的副作用。人體內已有安排完善的「消防系統」──抗氧化劑，包括維生素E、穀胱甘肽、Q10及α-硫辛酸，負責清除這些自由基，但若粒線體運作過度頻繁，火星過多，抗氧化系統就可能負荷不過來。

韋恩指出，高熱量、高攝取的飲食型態下，人體對抗氧化營養素與維生素的需求顯著增加，以中和過多自由基，維持細胞與粒線體的穩定運作。

他總結道，「簡而言之，吃得少，不只是熱量的問題，而是讓細胞有喘息的空間，減少長期累積的氧化傷害，為健康老化鋪路。」

