研究顯示：IMO新規上路 船舶硫排放量大幅下降

根據英國航運相關網站表示，由英國國家大氣科學中心（National Centre for Atmospheric Science，NCAS）領導的學術研究團隊日前完成首次針對海上船舶硫排放進行調查顯示，自國際海事組織（IMO）於二○二○年實施新硫含量規範以來，無論在歐洲硫排放管制區，或遠洋海域，整體船舶燃料硫排放都呈現明顯改善。

這項研究指出，在公海海域，船舶燃料中平均硫含量在二○二○年規範上路後幾乎下降近十倍。據IMO新規定，船用燃料硫含量上限由原本的三點五％，大幅下修至零點五％。研究團隊發現，在新制實施前，許多船舶燃料硫含量經常超過舊有標準，但二○二○年後，僅有極少數船舶被測得違反新規定。

廣告 廣告

在歐洲硫排放管制區（SECA），例如英吉利海峽與英國泰恩港一帶，船舶硫排放水準更是明顯偏低，遠低於更嚴格的零點一％上限。值得注意，即使位於管制區以外的港口，例如西班牙瓦倫西亞港，也測得相對偏低的硫含量。研究人員指出，這可能與歐盟規定有關，該規範要求船舶在港內長時間靠泊時，須使用更潔淨的燃料。

該研究成果刊登於《Environmental Science: Atmospheres》期刊，研究期間橫跨二○一九年至二○二三年。研究團隊透過飛機搭載儀器及地面監測設備，量測北大西洋東北部及歐洲沿岸海域船舶排放的二氧化硫與氮氧化物，並結合船舶交通排放評估模型STEAM三進行分析。研究人員指出，這是IMO二○二○年新規生效後，首次利用航空量測方式評估硫排放管制區以外的公海船舶排放狀況的研究。

研究團隊強調，航空量測是這項研究的關鍵，因為港口、內陸水域與公海適用法規不同，而飛機是目前唯一能有效取得公海排放數據的方式。

研究結果支持目前普遍看法，即全球船舶硫排放量較新規上路前減少約七倍。NCAS及約克大學大氣化學教授James Lee表示，硫排放大幅下降「與法規變化大致相符，成效相當顯著」。

不過，研究也指出，遵循情形並非百分之百完善。研究發現，在二○二一年與二○二二年間所觀測的七十八艘公海船舶中，仍有五艘燃料硫含量超過零點五％上限。研究人員坦言，由於樣本數有限，尚難判斷違規是否與船齡、噸位等因素有關。NCAS與曼徹斯特大學（University of Manchester）的大氣成分研究科學家Hugh Coe教授指出，違規比例「在觀測船隊中並不算低」，雖然整體平均值低於法規標準，但仍可能存在一定數量的「離群船舶」，對局部空氣品質造成明顯影響。

研究團隊建議，未來仍需進行更多量測，以釐清違規船舶的成因，呼籲政策制定者持續關注船舶法規，及替代燃料推動過程中可能面臨的挑戰。研究也提醒，任何有助於降低碳排放措施，都須審慎評估，避免對空氣品質產生無法預期的負面影響。