研究點出素食兒少心血管優勢 (圖)

名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 2
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
沉迷越式洗頭！2週後耳朵奇癢 就醫驚見「長滿黴菌」
「越式洗頭」結合洗髮、頭皮按摩及掏耳等服務，吸引不少民眾體驗。不過，有民眾體驗「掏耳朵」服務後雙耳奇癢無比，就醫後竟發現耳朵長滿黴菌；耳鼻喉科醫師提醒，若店家器具消毒不完全，恐增加耳朵感染風險。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 8
40歲男吃薑母鴨「大吐血休克」！醫曝致命關鍵：1類人小心別亂補
氣溫驟降，不少人喜歡在寒冷天氣享用薑母鴨、羊肉爐等鍋物禦寒。外科醫師陳榮堅分享一起驚險案例，一名40多歲男性在食用薑母鴨後，突然大量吐血並當場休克，送醫急救後才發現，原因竟與其原本就患有食道靜脈曲張有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
減肥少吃澱粉？醫揭「3大陷阱」超傷身：糖尿病風險飆44％
許多人因為怕胖不敢吃澱粉，不過醫師提醒，錯誤減醣飲食帶來的風險，可能會增加糖尿病風險，且在BMI< 30、非重度肥胖族群身上竟然更明顯，糖尿病風險竟大幅增加了44%。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
瘦瘦針亂象多！民眾組團一起打拼便宜 劑量過重導致狂吐
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
李翊君睡不好靠1件事改善睡眠！醫大推：還能調節血糖、防失智
56歲情歌天后李翊君出道多年，近日終於宣布將在小巨蛋開唱，而她為了挑戰自己，不惜增加運動量，跑步、皮拉提斯等，就是為了把體能練好，給觀眾耳目一新的感受。不過運動可不只是體能變好，還有11種好處。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！
痛風是因人體內的高尿酸所致，醫師張家銘表示，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，待檢查發現腎功能下降時，高尿酸常已持續一段時間，它是慢性腎病的重要因子。他表示，民眾可從生活細節了解腎功能，例如明明水喝不少，但尿液卻常偏黃？血壓在正常值上下波動等，都是腎功能受損的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
1甜食＝神級食物！新研究：吃越多越年輕 有望治療罕病
黑巧克力有助改善大腦、心血管，現在還可抗老化。食安專家韋恩（楊世煒）表示，可可在原產地中南美洲的阿茲特克帝國就被稱為神的食物。研究指出，可可中存在的「可可鹼」，體內濃度較高者的生物年齡低於實際年齡。學者表示，此研究可能為老化研究，甚至為常見的罕病帶來關鍵性的突破。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
辣椒醬「糖分0」吃起來卻會甜？醫師一看成分懂了 用對反而加分
蔡明劼醫師 健康。瘦身分享，前陣子到台中玩，順手買了幾瓶人人稱讚的辣椒醬。「老實說我是第一次吃，真是有點孤陋寡聞。」一吃下去才發現——辣味之中帶點甜，口味非常獨特，而且越吃越順口。身為醫師的職業病發作，我忍不住翻到背面看營養標示。結果看到一個很衝擊的數字：糖分 = 0 甜味劑真的對身體不好嗎？ 「這怎麼可能？」再仔細看成分表，答案出現了——原來是添加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。很多人看到這裡，腦中立刻跳出一句話：「甜味劑不是對身體不好嗎？」先等等。你接收到的資訊，其實已經有點過時了。 關鍵不在「能不能吃」 而是「怎麼用、用多少」 蔡明劼指出，根據 2025 年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，研究顯示： •合理使用的非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制•並且可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響（參考文獻：Nature Metabolism, 2025；PMID: 41057614） 當然不是說「甜味劑吃越多越好」。而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。如果能用甜味劑減少真正的精製糖攝取，又能滿足味覺、提高飲食的持續性，對多數正常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 1
你也是嗎？表面正常「其實很痛苦」 小心得了「非典型憂鬱症」
【記者黃泓哲／台北報導】不少人一提到憂鬱症，腦中浮現的多半是失眠、吃不下、體重下降，但精神科醫師楊聰財指出，臨床上其實還有一種常被忽略的「非典型憂鬱症」。這類患者表面看起來不像憂鬱症，甚至遇到好事時還能短暫開心，但私下卻長期感到低落、疲憊，常被誤會是懶惰、抗壓性差，導致延誤就醫。楊聰財提醒，「非典型」不代表少見，而是症狀表現和一般認知相反。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
咖啡喝錯恐骨質疏鬆！最新研究曝「1飲品」反加分
在多數人的生活裡，一天的開始往往離不開一杯咖啡或茶。然而食安專家韋恩分享，根據最新研究指出，每天攝取超過5杯咖啡，可能不利於骨骼強度發展，進而導致骨質疏鬆；不過喝茶則有益於骨密度，因為茶中富含兒茶素，這類植化素被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀注重飲食睡眠「日喝水2500cc」
生活中心／綜合報導藝人朱芯儀，2021年末遭診斷罹患乳癌，但她並沒有被病魔擊倒，切除乳房後積極化療，避免癌細胞繼續擴散，朱芯儀透露，罹癌對她的人生影響很大，現在每天至少會喝2500到2600CC的水，也會注重飲食跟睡眠，希望能陪兒女走更長遠的路。民視 ・ 1 天前 ・ 4
8成確診已末期！研究揪「1飲食習慣」成癌王元凶
專家普遍指出，家族史、肥胖、高齡及糖尿病等，都是胰臟癌的高風險因子。中央研究院學者研究發現，胰臟癌的形成與糖代謝異常密切相關，若能避免長期攝取高糖飲食，有助降低胰臟癌的罹患風險。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
瓊瑤女郎病逝！曾得腦瘤 醫示警：頭痛、嘔吐、視力差小心了
中國女星何晴13日於北京離世，享壽61歲。她因演出瓊瑤連續劇《青青河邊草》被台灣觀眾熟知，古典美人的顏值令人印象深刻，但近年傳出罹患腦瘤。醫師表示，腦瘤最常見症狀是頭痛，患者常容易睡醒後頭痛。若腦瘤持續生長可能導致嘔吐、視力模糊等；若腫瘤壓迫腦神經，會引起痙攣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬天愛吃薑母鴨、羊肉爐進補！營養師點「3大地雷」：膽固醇衝上天
冬天許多民眾喜歡吃薑母鴨、羊肉爐或燒酒雞進補，對此營養師珮淳提醒，補錯方式會讓膽固醇整個衝上天，身體出現「卡、僵、重、累」等問題，提醒民眾務必多加留意過油、過晚、過量、過度澱粉等問題。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前 ・ 1
誤當憂鬱、巴金森氏症！婦人手抖、「面具臉」竟是B12嚴重缺乏
台中一名67歲李姓婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。起初她到身心科就診並被診斷為憂鬱症，但藥物治療後症狀反而更嚴重。直至前往長安醫院神經內科就醫，檢查後才發現竟是嚴重缺乏維生素B12導致的神經病變。經連續注射與口服補充治療後，短短兩週內步態與精神狀態明顯改善，病情大幅好轉。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
大啖羊肉爐、薑母鴨後「脖子卡卡」 專家：喝太多湯了！
冬季進補若方式錯誤，不僅無法達到暖身效果，反而可能讓膽固醇飆升，導致身體出現僵硬、疲累等不適症狀。營養師陳珮淳指出，部分民眾食用薑母鴨、羊肉爐等補品後，隔天出現脖子卡卡、僵硬的情況，關鍵在於進補方式不當。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
改善腳麻快吃2食物超有效！專家再授「3招」緩腳麻刺痛
「腿麻」不僅是姿勢不良，還可能是神經受損警訊！醫師指出，若麻刺感伴隨針刺、灼熱或電流感，通常代表神經發炎或受損，短暫性的腳麻可透過活動、按摩或熱敷等方式舒緩，但若症狀持續或惡化，應盡速就醫評估，避免錯健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 發起對話