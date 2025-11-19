研究：中國跨境信貸轉向發達國家 美國借的最多

（德國之聲中文網）據弗吉尼亞州威廉瑪麗學院的AidData研究實驗室稱，中國國有銀行在過去二十多年間，向美國企業輸送了2000億美元。但許多貸款一直不為人所知，因為這些資金最初是通過開曼群島、百慕大、特拉華州和其他地方的空殼公司進行轉移的，這有助於掩蓋其來源。

研究顯示，大部分貸款是為了幫助中國企業收購美國企業的股份，其中許多企業與關鍵技術和國家安全息息相關，包括一家機器人制造商、一家半導體公司和一家生物技術公司。

隱性貸款流向西方科技資產

該實驗室匯編了迄今為止關於中國海外貸款活動最廣泛的公共數據庫。分析發現，中國政府或國有控股實體向 200 多個國家提供了 2.2 萬億美元的援助和信貸。美聯社報道稱，這一數字是此前最高估算的兩倍，甚至令長期關注中國崛起的分析人士也感到驚訝。

報告指，中國對低收入和中低收入國家的貸款份額，從2000年的88%下降到2023年的12%，並削減了“一帶一路”倡議下對全球南方基礎設施項目的貸款。與此同時，中國對中等收入和高收入國家的貸款份額，從2000年的24%大幅提升至2023年的76%，例如英國獲得了600億美元的貸款，而歐盟則獲得了1610億美元。

“我們其他人還在下跳棋的時候，中國卻在下國際象棋，”前白宮投資顧問威廉·亨納根（William Henagan）說道，他擔心隱性貸款已讓中國掌控了關鍵科技。

為了追蹤中國的隱性貸款，AidData 查閱了200 多個國家和地區以多種語言撰寫的監管文件、私人合同和證券交易所披露的信息。調研工作始於十多年前中國啟動“一帶一路”倡議之時。三年前，AidData團隊發現許多貸款流向了美國、澳大利亞、荷蘭和葡萄牙等發達經濟體。調查結果顯示，國家信貸的使用方式正在發生轉變，從促進經濟發展和社會福利轉向獲取地緣經濟優勢。

戰略資源、基礎設施

AidData報告中所研究的由中國國有銀行提供融資的交易被認為尤其成問題。這些貸款機構受中國中央政府和中共中央金融委員會控制，並被指示推進中國的戰略目標。

報告顯示，對富裕國家的貸款大多集中在關鍵礦產和高科技資產上——稀土和半導體，這些是戰鬥機、潛艇、雷達系統、精確制導導彈和電信網絡所必需的。

美國是中資信貸的最大接收方，已獲得超過2000億美元，用於近2500個項目和活動，這些項目和活動幾乎遍布全國各州。

其中超過一半的信貸是以流動性支持的形式提供給企業的，這是一種融資方式，中國債權人（通常作為眾多國際金融機構組成的財團中的一個實體）在其中為需要現金的大公司提供信貸額度。

“無論是在拜登還是特朗普的領導下，美國十多年來一直強調北京是掠奪性放貸機構，”AidData執行主任布拉德·帕克斯（Brad Parks）說，“這真是莫大的諷刺。”

研究人員發現，自2000年以來，中國國有企業也為收購美國高科技公司提供了融資，並為包括液化天然氣項目、能源管道、輸電線路和機場航站樓在內的基礎設施建設提供了資金支持。

配合國家產業戰略

近年來，美國的審查力度有所加強。例如，跨部門的美國外國投資委員會等審查機制在2020年得到強化，以保護國民經濟中的敏感行業。

但中國也在不斷改進，近年來在海外設立了100多家銀行和分支機構，這些機構向境外實體提供貸款，進一步模糊了資金來源。帕克斯說：“在執法力度較強的地方，中國找到了繞過准入壁壘的方法。”

AidData的研究人員在報告中指出，他們發現“中國的跨境貸款活動與黨國政策重點之間的契合度日益提高，其中包括與國家安全和經濟戰略相關的政策重點”。

研究結果尤其顯示，“中國制造2025”計劃似乎與對外貸款重點的轉變密切相關。這項於2015年發布的政府計劃旨在促進中國在先進技術領域的發展，尤其是在機器人與自動化、航空航天和計算機等重點領域。與此同時跨境並購貸款迅速增長。

帕克斯指出，這使得中國企業能夠利用國家資本收購具有戰略意義的資產，以彌補自身資金缺口。他還提到，在富裕的工業化國家，“沒有真正類似的例子”。

報告中列舉了過去二十年間美國高科技公司被收購的案例，包括半導體公司OmniVision Technologies、自動化公司Paslin Company以及電子公司Ingram Micro。

帕克斯表示，中國的金融業完全由國家主導，“我們並不認為所有這些對美貸款都服務於某種宏大的地緣政治或地緣經濟戰略——其中一些實際上只是為了追求利潤，”然而，他補充說，判斷哪些交易“良性”，哪些交易“有害”，是監管機構和國家安全官員面臨的一項關鍵挑戰。

