研究：中國2024對非洲放款減半 凸顯策略轉向

共同社今天(22日)報導，根據波士頓大學(Boston University)公布的最新研究，2024年中國對非洲的放款金額大幅減半至21億美元，這是自COVID-19疫情以來首次出現年度下滑，反映中國正轉向更具選擇性與策略性的投資計畫。

這項年度放款規模不及2016年高峰的十分之一，當年中國對非洲的貸款達288億美元。波士頓大學全球發展政策中心(Global Development Policy Center)21日公布最新數據指出，這顯示中國正逐步淡出鐵路、公路等大型基礎建設，轉而投入規模較小、具商業可行性的投資計畫。

廣告 廣告

報告中指出：「隨著數十億美元等級計畫的時代逐漸告終，中國不斷演變的金融工具可能界定一個更具選擇性的全新參與階段。」這份報告並提到，2012年至2018年間，中國對非洲的年度放款金額維持在100億美元以上。

在COVID-19疫情造成的經濟壓力下，尚比亞、迦納與衣索比亞相繼發生債務違約，導致中方承擔損失。波士頓大學追蹤2000年以來非洲債務情況的「中國對非洲貸款資料庫」(Chinese Loans to Africa Database)顯示，中國正逐漸遠離早期的一帶一路倡議(Belt and Road Initiative)，以美元計價的大型投資計畫正轉向以人民幣計價、規模較小且更具針對性的融資。

研究顯示，根據目前可取得的最新年度數據，2024年中國對肯亞的所有基礎建設貸款皆以人民幣計價。肯亞並在去年10月將來自北京的35億美元貸款轉換為人民幣。衣索比亞同樣正在評估這項作法的可能性。

超過10億美元的大型專案融資也明顯下滑，資金轉而透過非洲區域性銀行流向被視為具商業可行性的計畫。

2024年，中國僅在非洲資助6項計畫，其中2項在安哥拉，金額達14.5億美元，用於電網和道路升級，肯亞、埃及、剛果民主共和國與塞內加爾各1項，顯示北京更傾向將資金投向長期合作夥伴及具有戰略意義的計劃。

波士頓大學全球發展政策中心總結指出：「整體而言，這些數據顯示一種趨勢，也就是更為保守的直接放款搭配以市場為基礎的金融工具，以降低成本、緩解債務風險，並支持永續成長目標。」