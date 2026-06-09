研究：中美若因台灣開戰 歐盟或損失2萬億美元

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（德國之聲中文網）在彭博經濟研究做出的列表中，一旦台灣爆發戰爭，預計最初的12個月GDP下降水平最嚴重的分別為：台灣（40%）、越南（16.7%）、韓國（16.1%）、德國（13.7%）、日本（11.6%）、意大利（8.8%）、中國（8.6%）、美國（7.3%）、西班牙（7.0%）和法國（6.5%）。全球GDP將萎縮超過8%，遠超2009年金融危機和2020年新冠疫情的影響。

英國查塔姆研究所（Chatham House）也曾在今年4月發表報告警告稱，台海危機對歐洲和全球經濟的打擊將遠遠超過目前因伊朗戰爭而導致的霍爾木茲海峽關閉。如果中美之間爆發戰爭，全球GDP下降幅度將接近10%。

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歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）表示，即便中國沒有入侵台灣，而只是對其進行封鎖，那也會“給歐洲帶來重大的安全和經濟危機”。他還說，台灣是歐盟的“危險盲點” 。

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彭博社報道指出，歐洲官員普遍擔心，繼烏克蘭和伊朗之後，下一場重大沖突可能會在台灣周圍爆發。而且最近發生的一系列事件削弱了有助於威懾中國威脅的微妙平衡。

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雖然美國國防部長赫格塞斯堅稱美國對台政策沒有變化，而且日本正在擴充其在台灣周邊的軍事部署，但總統特朗普本人卻對美國支持台灣的意願表示懷疑。彭博社強調，伊朗的戰爭已經大幅消耗了美國的武器庫存，中國的軍事投資繼續縮小與美國的差距，而特朗普可能與習近平討論對台軍售的建議引起了台北和布魯塞爾的警惕。

彭博社引述匿名知情人士的消息稱，歐洲內部近期的多次討論已然暴露出歐洲的准備完全不足。例如其中一場會議模擬了台灣半導體出口減半的場景。歐洲方面原本自信地認為其經濟能夠承受這樣的沖擊，但來自台北和華盛頓的代表隨即指出了現實情況：台灣在軍事支持上完全依賴美國，因此美國將獲得所有芯片，而歐洲則會兩手空空。

知情人士還表示，一旦局勢大幅升級，歐洲只有幾個小時的反應時間，而目前歐洲尚未做好如此迅速應對的准備。

報道指出，歐洲正尋求更多途徑與台灣開展互動——這在很大程度上是因為台灣經濟是通往人工智能主導未來的關鍵，且其經濟增長令許多歐洲伙伴豔羨不已。據台灣官方公布的統計數據，主要受人工智能需求的推動，今年年第一季度，台灣GDP比上年同期增長14.55%。

歐盟已成為台灣最大的外商直接投資來源地及第五大貿易伙伴。一些台灣官員私下坦言，他們擔心美國已不再像過去那樣可靠，因此正加倍努力深化與歐洲的關系。不過，雙方也都清楚，歐盟無法取代美國提供的軍事支持。

彭博經濟研究的模型主要基於對貿易發展走向或制裁螺旋式升級（如果無限期持續下去）的假設。由於可能性範圍如此之廣，整個預測都存在一定程度的不確定性。

不過有一點似乎可以肯定：歐洲沒有多少時間來減少其對外國的依賴。

（彭博社）

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作者: 德正 (（彭博社）)