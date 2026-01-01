研究：低收入家庭幼童肥胖風險高 近視與過重也有相關





【NOW健康 吳思奕／台北報導】臺北市立聯合醫院針對7,410名設籍臺北市的學齡前兒童進行長期追蹤發現，低收入戶家庭兒童肥胖風險比一般家庭兒童高出1.44倍；此外，配戴眼鏡的兒童、外籍母親所生子女也較容易有過重或肥胖的情形，顯示兒童肥胖與家庭社經地位存在一定程度的關聯性。



北市學齡前兒童肥胖率下降 低收入家庭仍是高風險族群



上述研究〈家庭收入對於學齡前兒童肥胖風險之長期影響〉之結果刊登於2024年《BMC公共衛生》（BMC Public Health）。臺北市立聯合醫院自2009至2018年間，針對7,410名7歲以下設籍於台北市的學齡前兒童進行長期性的追蹤，結果顯示，學齡前兒童體重過重與肥胖的比例逐年下降，但仍有1,782名兒童出現體重過重或肥胖的情形。

研究進一步指出，低收入家庭兒童過重或肥胖風險比非低收入家庭高出44%。研究團隊推測，低收入家庭兒童肥胖風險增加可能與多項生活與環境因素相關，包含健康飲食選擇及家庭共享用餐時間受限、運動與戶外活動不足、就寢時間不規律、家長承受較大壓力與時間限制、健康教育與醫療資源不足等。



配戴眼鏡幼童肥胖風險多2成 手機與經濟地位成隱形推手



此外，配戴眼鏡的兒童比未配戴眼鏡的兒童過重或肥胖風險高出21%。研究團隊說明，配戴眼鏡的兒童肥胖風險增加僅發生在非低收入家庭的兒童，可能因為非低收入家庭的兒童更容易購買手機、平板或遊戲機等，導致近距離用眼時間增加，戶外身體活動時間減少，進而提高過重與肥胖的風險。而在外籍配偶家庭中，如果是外籍母親所生的子女，學齡前兒童肥胖風險較其他兒童高出51%。



總結來說，與中高收入家庭的兒童相比，低收入家庭兒童的肥胖風險較高，且母親為外籍或本國籍相較之下也有同樣的結果。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區（婦幼）小兒科主治醫師王培瑋說，台灣的跨國婚姻家庭通常具有較低的社會經濟地位，特別是外籍母親的教育程度相對較低，並且在生活方式與語言適應往往面臨較多挑戰，這些都可能是影響子女健康背後的因素。



兒童健康管理不能等！ 醫：近視與肥胖之間可能存在關聯



王培瑋提醒，兒童健康不僅受到家庭經濟環境的影響，近視與肥胖之間也可能存在關聯性，極需更全面的健康管理策略，政府與社會應共同改善兒童健康，關注弱勢團體，加強對低收入戶兒童與近視兒童的健康政策與支持措施。包括擴大健康飲食補助計畫、增加社區運動與戶外活動空間、提高家長與孩童的健康意識、提供更完善的兒童健康篩檢與視力管理等，才能確保每位孩童都能擁有健康的成長環境。



▸備註： 過重和肥胖定義分別為BMI（kg/m2）≥85個百分位數及或≥95百分位數。



