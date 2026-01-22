研究：低硫燃料降低閃電頻率 但恐推升氣溫
根據英國航運相關網站表示，堪薩斯大學（University of Kansas,KU）最新研究顯示，船舶使用低硫燃料後，孟加拉灣（Bay of Bengal）與南海（South China Sea）等繁忙航線的閃電密度明顯下降，顯示船舶排放的硫氧化物與閃電活動存有直接關聯。
研究指出，自二○二○年國際海事組織（IMO）對遠洋船舶燃料硫含量設限後，孟加拉灣硫酸鹽排放量下降約七成，隨之而來的閃電次數也減少約三成六。
堪薩斯大學地理與大氣科學助理教學教授金欽建（Qinjian Jin）表示，一方面這些航線船舶活動頻繁，排放大量硫酸鹽氣溶膠；另，孟加拉灣本身對流旺盛，是閃電容易發生的區域。兩者共同造成過去閃電頻繁。
金欽建解釋，硫酸鹽氣溶膠進入大氣後，可作為雲凝結核，使雲滴變小、雲持續時間延長，增加冰晶生成機會，從而提升閃電發生率。當雲滴較小時，降水不易形成，雲層停留時間延長，更容易發展為高雲及冰雲，而冰雲越多，閃電發生的可能性就越高。
研究團隊也觀察到其他繁忙航線的閃電頻率下降，顯示此現象具有普遍性。金教授指出，硫酸鹽氣溶膠除影響閃電，還具有兩大氣候效應：一是散射太陽輻射，帶來降溫效應；二是改變雲的微物理性質，影響雲滴大小與數量，進而改變輻射吸收。
研究也警示，低硫燃料雖改善空氣品質並降低閃電危險，但可能帶來意外影響。
金教授表示，隨著船舶硫酸鹽排放下降，北大西洋與太平洋的雲層變得較暗，吸收更多太陽輻射，這可能與二○二三與二○二四年的全球破紀錄高溫有關。他強調，未來研究將進一步探討此一潛在影響。
此次閃電數據取自華盛頓大學提供「全球閃電定位網絡」（World Wide Lightning Location Network）。研究成果凸顯，航運低硫規範除改善空氣品質，也對氣象與氣候產生深遠影響。
