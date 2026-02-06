研究：倭黑猩猩如孩童 具想像力與認知能力

這隻在喬治亞州立大學語言研究中心長大、名叫坎茲的倭黑猩猩，透過人類的教導，會收集樹枝、點火柴升火，還會烤棉花糖來吃。這種倭黑猩猩和人類的基因極為相近，智商也跟3到5歲的小孩差不多。

在最新發表的研究中，約翰霍普金斯大學的研究人員和坎茲玩起小孩愛玩的扮家家酒，假裝瓶中有果汁，分別倒進2個玻璃杯，再假裝把其中1杯果汁倒回去。

約翰霍普金斯大學研究人員克魯潘尼問道，「果汁在哪一杯？」

結果坎茲立刻指出正確答案，顯示牠具有想像虛擬情境的能力。

廣告 廣告

克魯潘尼表示，「牠們能夠區分出我們假裝有果汁，實際上並沒有果汁。」

研究人員接著端出裝有實體果汁的玻璃杯，另一杯假裝倒果汁進去，結果坎茲依然選對了；這進一步證明倭黑猩猩能夠分辨真實與想像的世界。

為了測試坎茲是否靠的是記憶，換成假裝放入葡萄會如何？這一次坎茲還是聰明過關。總計坎茲在整體實驗中，答對的機率高達70%。

專家認為，這些實驗證明，倭黑猩猩有可能跟人類小孩一樣，可以透過想像、從假裝遊戲中培養解決問題的能力。

共同研究人巴斯托斯指出，「假裝只是這幅拼圖中的一塊。我認為這可以推測，當你還是個孩子時，透過遊戲有助於為成年做準備；你可以假裝處在實際不存在的情境，有助於模擬自己未來在特定情況下會如何應對。」

科學家推測廣義的人猿，像是大猩猩和黑猩猩都具有類似的想像能力。只不過參與實驗的坎茲，去（2025）年3月間已經離世，其他人猿物種目前也處於極度瀕危。

更多公視新聞網報導

俄出土化石發現最古老犬類 研究推測人狗情誼始於冰河時期

研究：倭黑猩猩以女性結盟互利 合力擊退男性、主導社會階級

研究：扭轉公猩猩先天強壯優勢 母倭黑猩猩組「女團」對抗

