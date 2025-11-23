研究：兒少高血壓20年翻倍！不健康飲食與肥胖成主因 家長留意3點助改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】別以為高血壓不會找上兒童與青少年！《衛報》報導，一項跨國研究指出，由於不健康飲食、運動量不足與肥胖率飆升等多重因素，全球兒少年高血壓盛行率在過去20年間幾乎翻倍。專家警告，尚未成年就罹患高血壓的孩子，未來恐終生面臨心血管疾病、腎臟病等嚴重健康威脅。
跨國研究解析兒少高血壓盛行率 留意「高血壓前期」風險！
上述研究已發表於國際期刊《刺胳針兒童與青少年健康》，分析了來自21國、96項研究、超過40萬名19歲以下兒童與青少年的數據。研究發現，2000年至2020年間，兒少高血壓盛行率從3.2%上升至6.2%，而肥胖是兒少高血壓顯著的相關因子，近19%的肥胖兒童與青少年出現高血壓，相較之下，體重在健康範圍的兒少罹病率不到3%。
研究也顯示，另有8.2%的兒童與青少年處於「高血壓前期」，也就是血壓高於正常，但尚未達到高血壓診斷標準，在青少年較為普遍，約有11.8%，年幼兒童則約為7%。高血壓盛行率隨年齡增加而增加，在14歲族群達到高峰後開始下降，尤其常見於男孩，且患有高血壓前期的兒童和青少年更容易發展成高血壓，因此這段時期的定期檢查非常重要。
兒童肥胖致多重疾病恐持續至成年 專家憂演變至公衛危機
英國皇家兒科與兒童健康學院Steve Turner院長指出，研究結果與近幾年兒科醫師於第一線的觀察相符，越來越多年輕患者不只有高血壓，還合併肥胖相關疾病，如第二型糖尿病、氣喘與心理健康問題,其中第二型糖尿病過去在兒童族群非常少見，而兒童肥胖其實是可預防的疾病。高血壓持續不降，可能損害心血管系統與其他器官，增加早亡風險。「健康的孩子會成長為健康的成年人，相反地，若不立即採取行動，我們可能將面對公共衛生危機。」
英國心臟基金會首席醫務與科學官Bryan Williams醫師也表示，兒童期的高血壓常延續至成年，進一步提高罹患心臟病與中風的風險。所幸與肥胖相關的高血壓仍有機會逆轉，但政府也應採取更積極的政策，例如擴大限制不健康食品的行銷，或推動食品業生產更健康的日常食品等，從源頭預防更多兒少陷入肥胖。
兒少高血壓多與生活形態有關 家長留意３點助改善
研究團隊表示，兒少高血壓的上升趨勢主要與生活型態，包括不健康飲食、運動減少，以及兒童肥胖盛行率增加有關，透過改善日常生活有助降低風險，家長在其中扮演關鍵角色，平常可提醒孩子：
建立均衡飲食習慣：多攝取蔬果、全穀物，減少鹽與糖的攝取。
增加身體活動量：鼓勵戶外運動、避免久坐與過度使用電子產品。
有高血壓家族史更應注意：建議定期為孩子量血壓，必要時可在家自我監測，及早掌握血壓異常。
