研究：全球2.21億人訂閱「AI垃圾」 YT演算法主動推薦

近來有網友在社群平台分享，在YouTube上傳AI生成的影片，若被判定為垃圾內容，頻道將因此被停權。

根據YouTube的「垃圾內容、欺騙行為與詐騙處理政策」，垃圾內容影片包括：在一個或多個頻道中反覆發布相同內容、大量上傳取自其他創作者的拼湊內容、透過電腦發布自動生成且未顧及品質或觀眾體驗的內容等。

據《衛報》報導，美國影片剪輯公司「Kapwing」日前進行研究，分析全球最受歡迎的1.5萬個Y​​ouTube頻道，發現其中278個頻道內容皆是由人工智慧生成、僅為賺取點閱率的「AI垃圾」。

研究人員也創立一個全新的YouTube帳戶，並觀察演算法為新用戶推薦的影片內容，結果發現前500部推薦影片中，有104部內容屬於AI垃圾，比例超過20％。

該研究估計，這類型的AI垃圾頻道，在全球已累計超過630億次觀看，並擁有超過2.21億人次訂閱，每年可創造約1.17億美元（約台幣36.73億元）收入。

研究團隊進一步指出，光是在西班牙就有約2000萬人訂閱AI頻道，約為全國人口的一半；在埃及也有1800萬人訂閱，美國、巴西也分別擁有1450萬、1350萬名訂閱者。

對於平台是否充斥過多AI內容，YouTube解釋，生成式AI是一種工具，可用於製作高品質或低品質內容，但無論內容如何製作，所有上傳到YouTube的影片都必須遵守社群準則，若違反平台政策就會刪除。