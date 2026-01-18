研究：全面應用公交車自動駕駛可縮短候車時間

（德國之聲中文網）德國鐵路公司（DB）委託進行的一項研究顯示，採用自動駕駛的接駁車和公車有望顯著改善德國的公共運輸。如果在全國範圍內推廣應用，可將乘客的等候時間減少高達一半，緩解交通壅塞，並改善城市與鄉村地區的交通連結。這項最新發表的研究首次針對德國全境，探討自動駕駛技術在2045年如何為民眾帶來最大效益。

不過報告指出，僅僅實現現有公車路線的自動化或採用無人駕駛計程車並不能充分發揮這項技術的優勢。後者將使大都市地區的交通流量增加高達40%，而鄉村地區的服務卻不會得到改善。

德國鐵路子公司 DB Regio 負責道路業務的董事 Frederik Ley 表示：「只有當我們從根本上進一步發展公共運輸並擴大服務供給——透過自動駕駛接駁車、優化的公車路線以及與鐵路的銜接——才能從中獲得最大的收益。」

根據該研究預測的2045年情境，屆時每年大約需要一百萬輛自動駕駛接駁車和公車，年成本約為600億歐元。相比之下，目前德國只有約7萬輛公車。按照設想，大都市地區的平均候車時間將降至5分鐘，鄉村地區降至13分鐘。公共運輸在總交通量中的佔比將翻倍以上，達到35%；私人乘用車保有量將明顯下降，從而也帶來積極的氣候效應。城市交通壅塞狀況有望獲得明顯改善。

該研究是在與交通規劃公司 ioki、卡爾斯魯厄理工學院（KIT）、德國航空太空中心（DLR）以及 Prognos 諮詢公司合作完成的。德國航空太空中心負責能源與交通領域的董事會成員 Meike Jipp 表示：「自動駕駛不僅僅是技術問題，它更是一個讓交通移動更高效、更經濟永續的契機。」但她也承認：「只有當新的出行方案可靠、有吸引力，並且契合人們的日常生活時，人們才會改變現有的出行習慣。」

這項研究還認為，這樣一個整合式系統將建立起一個規模約為740億歐元的歐洲自動化出行市場，推動以人工智慧和數位技術為支撐的產品與服務，從而增強德國經濟實力。

（路透社）

作者: 德才