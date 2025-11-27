研究：刺青者罹黑色素瘤機率高29％ 可能與墨水中色素有關

一份24日刊登於《歐洲流行病學期刊》（European Journal of Epidemiology）的最新研究發現，身上有刺青、紋身者，罹患黑色素瘤（cutaneous melanoma）皮膚癌機率，會比同年齡、性別的無刺青者高出29%。不過並未發現罹癌風險會隨著刺青面積增加而提高。

研究團隊推測，當刺青使用的墨水注入皮膚後，可能會被免疫系統視為外來物，因此會有部分墨水色素被運送到淋巴結，長期累積後就可能導致慢性發炎，而慢性發炎就是引發癌症的病源之一。

研究作者、瑞典隆德大學教授莉耶達（Emelie Liljedahl）補充，刺青最常使用的有機著色劑偶氮染料（Azo pigments），也被發現會分解成可能導致癌症的化學物質。

據統計，瑞典民眾的刺青率約為29%，且尤其受到年輕女性歡迎，該國20至29歲女性中，平均每2人就有1人刺青，盛行率約為男性2倍。

